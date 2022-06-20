Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака: активный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 05:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Овны смогут помирить враждующие стороны конфликта, а Весы спровоцируют ревность.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступивший понедельник, 20 июня , по мнению астрологов, будет активным и беспокойным днем. В эти лунные сутки на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 20 июня для Овнов: сегодня у вас будет важная миссия, которую предстоит выполнить. Именно вы сможете подобрать правильные слова, чтобы примирить враждующие стороны – воспользуйтесь этим.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Тельцов: если вне дома все пройдет гладко и обыденно, то в семье вас озадачат проблемами. Близкий человек нуждается в вашей помощи или совете – постарайтесь сделать все, что в ваших силах.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Близнецов: вам явно не хватило выходных дней для восстановления моральных и физических сил. Старайтесь сегодня не нагружать организм и воздержаться от тяжелого труда.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 20 июня для Раков: сегодня вас ожидает важная встреча, которая в дальнейшем может всерьез повлиять на ваше будущее. От высказанных идей и совершенных поступков зависит благоприятный исход.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Львов: не вмешивайтесь в чужие дела, особенно если вас об этом не просят. Оставьте свои советы при себе, даже если очень хочется поучаствовать в процессе воспитания и наставления.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Дев: вам на пользу пойдет шопинг, смена имиджа или обстановки. Если есть свободное время, посвятите его важным приобретениям и семейным покупкам. Не забудьте о подарках.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Весов: сегодня ваш партнер готов на ссору из-за ревности. Видимо, вы спровоцировали в нем это чувство, так что теперь будете расхлебывать. Вам с ним лучше побыть порознь и успокоиться.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 20 июня для Скорпионов: старшие родственники или давние знакомые откроют вам какую-то семейную тайну, которую вы до сих пор не знали. Ваша задача – сохранить ее, никому не рассказывая.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Стрельцов: вы будете чувствовать раздражительность. Из-за этого вы рискуете нарваться на конфликтную ситуацию с коллегами или партнерами по бизнесу. Держите себя в руках.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Козерогов: ваша обидчивость на пустом месте может создать вам дополнительные проблемы. Так что гоните ее прочь. А для поднятия настроения будет полезно сменить обстановку.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Водолеев: сегодня у вас возможны крупные финансовые траты. Но если вы уже решились на большую и серьезную покупку, то проследите за качеством товара и правильностью оформления.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Рыб: звезды советуют не зацикливаться на ностальгии, а без сожаления выбросить сломанные и ненужные вещи – так вы освободите пространство в доме для новой энергии.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 20-26 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они выглядят потрясающе
Фотогеничные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Скорпион
Скорпион
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
20 - 26 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно помыть курицу
Узнать
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июле
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять