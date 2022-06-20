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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків зодіаку: активний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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20 червня, 05:05
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Овни зможуть помирити ворогуючі сторони конфлікту, а Терези спровокують ревнощі.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній понеділок, 20 червня , на думку астрологів, буде активним та неспокійним днем. Цієї місячної доби на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 20 червня для Овнів: сьогодні у вас буде важлива місія, яку потрібно виконати. Саме ви зможете підібрати правильні слова, щоб примирити ворогуючі сторони – скористайтеся цим.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Тельців: якщо поза домом все пройде гладко і буденно, то в сім'ї вас спантеличать проблемами. Близька людина потребує вашої допомоги чи поради – постарайтеся зробити все, що у ваших силах.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Близнят: вам явно забракло вихідних днів для відновлення моральних та фізичних сил. Намагайтеся сьогодні не навантажувати організм і утриматися від тяжкої праці.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 20 червня для Раків: сьогодні на вас чекає важлива зустріч, яка надалі може серйозно вплинути на ваше майбутнє. Від висловлених ідей і вчинків залежить сприятливий результат.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Лева: не втручайтесь у чужі справи, особливо якщо вас про це не просять. Залиште свої поради при собі, навіть якщо дуже хочеться взяти участь у процесі виховання та настанови.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Дів: вам на користь піде шопінг, зміна іміджу чи обстановки. Якщо є вільний час, присвятіть його важливим придбанням та сімейним покупкам. Не забудьте про подарунки.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Терезів: сьогодні ваш партнер готовий на сварку через ревнощі. Мабуть, ви спровокували в ньому це почуття, так що тепер розхльобуватимете. Вам із ним краще побути порізно та заспокоїтися.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 20 червня для Скорпіонів: старші родичі або давні знайомі відкриють вам якусь сімейну таємницю, яку ви досі не знали. Ваше завдання – зберегти її, нікому не розповідаючи.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Стрільців: ви відчуватимете дратівливість. Через це ви ризикуєте нарватися на конфліктну ситуацію з колегами чи бізнес-партнерами. Тримайте себе у руках.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Козорогів: ваша уразливість на порожньому місці може створити вам додаткові проблеми. Тому женіть її геть. А для підвищення настрою буде корисно змінити обстановку.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Водоліїв: сьогодні у вас можливі великі фінансові витрати. Але якщо ви вже зважилися на велику та серйозну покупку, то простежте за якістю товару та правильністю оформлення.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 червня для Риб: зірки радять не зациклюватися на ностальгії, а без жалю викинути зламані та непотрібні речі – так ви звільните простір у будинку для нової енергії.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 20-26 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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