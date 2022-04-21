Гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака: день духовного очищения

Овны погрузятся в процесс получения новых знаний, а Весам захочется побыть вдали от суеты.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающий день, 21 апреля , помимо того, что это Чистый четверг по церковному календарю, еще и день духовного роста и очищения, согласно лунному календарю. Астрологи считают, что в эти лунные сутки человек способен справиться с любыми задачами, и ему все по силам.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 21 апреля для Овнов: сегодня хорошо пойдет обучение, так что погрузитесь в какой-то полезный тренинг или почитайте познавательную литературу. Вам поступит предложение о выгодном сотрудничестве.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Тельцов: день будет непредсказуемым и травмоопасным – так что проявите повышенную аккуратность, особенно пользуясь бытовой техникой. Обстоятельства дня не зависят от вашего желания.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Близнецов: на вас посыплются неожиданные проблемы родственников, которые придется решать сообща, отложив другие дела. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 21 апреля для Раков: держите язык за зубами и ни с кем не делитесь своими планами. Также подавите в себе вспышку ревности. Лучше попробуйте поговорить с партнером на интересующие вас темы.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Львов: сегодня будет много разговоров. Вы узнаете много нового об уже привычных вещах и людях. Можете рассчитывать на поддержку проверенных людей – они не подведут в важных вопросах.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Дев: этот день провоцирует на выяснение отношений. Только от вашей проницательности будет зависеть исход разговора. Вы хозяин своего времени – распорядитесь им грамотно.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Весов: сегодня любое общение вас утомит, лучше побудьте вдали от суеты и попыток решения сложных вопросов. Не бойтесь меняться сами и не сдерживайте окружающих вас людей от перемен.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Скорпионов: вас ждет приятный в финансовом аспекте день. На вас свалится неожиданная прибыль, откуда вы, возможно, и не предполагали. Можете заняться исключительно любимыми делами.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Стрельцов: день благоприятен для профилактики здоровья, начала диеты, занятий спортом или лечебной физкультурой. Также это подходящий период для новых полезных приобретений.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Козерогов: звезды советуют отложить сегодня дела, с которыми можно повременить, и посвятить время релаксу. Если вам сложно найти общий язык с окружающими, проявите красноречие.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Водолеев: споры сегодня разрешатся и без вас, а вы можете просто понаблюдать за развитием событий со стороны. Решение рабочего вопроса придет неожиданно – вас как будто осенит.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 апреля для Рыб: перестановка мебели добавит свободного пространства. Помните, что конкуренты не спят, а потому проявляйте креативность в своих рабочих вопросах, чтобы не пасти задних.

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