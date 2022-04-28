Гороскоп на 27 апреля для всех знаков зодиака: познавательный день

Тельцам придется сдерживать эмоции, а перед Скорпионами встанет непростой выбор.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающий четверг, 27 апреля , будет лунным днем, когда стоит прислушиваться к своей интуиции. Астрологи считают, что в этот период благоприятно получать новые знания – они легко усвоятся и пойдут на пользу.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 27 апреля для Овнов: вы получите полезную информацию, а ваша идея – одобрение и финансовую поддержку, так что можете рассчитывать на прибыль. Обратите внимание на здоровье и берегите горло.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Тельцов: ваше настроение подвержено непредсказуемым перепадам – от полного спокойствия до вспышки агрессии. Не пускайте все на самотек, если стремитесь поскорее решить своею проблему.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Близнецов: не стоит полагаться на случайности и не принимайте самостоятельно важных решений. Лучше подстраховаться у опытных специалистов и разделить с кем-то ответственность.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 27 апреля для Раков: сегодня все пойдет не так, как вы планировали, и обещания выполнены не будут. Вас ждет однообразие и рутина, но без этого у вас не получится достичь желаемого результата.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Львов: день подходит для реализации творческих идей. Наведите порядки в своем внутреннем мире и переосмыслите ценности – это выведет вас на потенциально новый уровень развития.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Дев: столкнувшись с трудностями, не опускайте руки. При желании и правильном использовании вашего энтузиазма и энергии хватит на выполнение нескольких задач одновременно.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Весов: не пропустите важную информацию, которая поможет решить финансовый вопрос. Если не разбираетесь сами, прислушивайтесь к советам более опытных специалистов.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Скорпионов: сегодня полезно скрыть от окружающих истинные мотивы поступков. Ваш успех может вызвать зависть у окружающих, а потому придется выбирать между дружбой и карьерой.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Стрельцов: за вашей спиной готовится интрига, из-за которой вы можете потерять свой авторитет. Чаще просматривайте сообщения в соцсетях: там могут всплыть контакты с надежными партнерами.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Козерогов: сдерживайте эмоции и не обещайте того, что не в силах выполнить. Ваши оппоненты могут ставить вам палки в колеса. Не поддавайтесь и не бойтесь – вы же знаете, что действуете правильно.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Водолеев: на ваши идеи может обратить внимание влиятельный человек, от которого в дальнейшем будет зависеть ваш бизнес. Не пропустить знакомство с такой интересной особой.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 апреля для Рыб: не доверяйте ложным обещаниям о быстрой выгоде. Если хотите получить результат, придется поработать. Вам будет сложно найти общий язык с окружающими – не нарывайтесь на конфликт.

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