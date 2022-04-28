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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 27 квітня для всіх знаків зодіаку: пізнавальний день

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28 квітня, 05:00
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Тільцям доведеться стримувати емоції, а перед Скорпіонами постане непростий вибір.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній четвер, 27 квітня , буде місячним днем, коли варто прислухатися до своєї інтуїції. Астрологи вважають, що у цей період сприятливо отримувати нові знання – вони легко засвояться та підуть на користь.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 27 квітня для Овнів: ви отримаєте корисну інформацію, а ваша ідея – схвалення та фінансову підтримку, тому можете розраховувати на прибуток. Зверніть увагу на здоров'я та бережіть горло.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Тельців: ваш настрій схильний до непередбачуваних перепадів – від повного спокою до спалаху агресії. Не пускайте все на самоплив, якщо прагнете якнайшвидше вирішити свою проблему.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Близнят: не варто покладатися на випадковість і не приймайте самостійно важливих рішень. Краще підстрахуватися у досвідчених фахівців та поділити з кимось відповідальність.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 27 квітня для Раків: сьогодні все піде не так, як ви планували, і обіцянки будуть не виконані. На вас чекає одноманітність і рутина, але без цього вам не вдасться досягти бажаного результату.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Лева: день підходить для реалізації творчих ідей. Наведіть порядки у своєму внутрішньому світі та переосмисліть цінності – це виведе вас на потенційно новий рівень розвитку.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Дів: зіткнувшись із труднощами, не опускайте руки. При бажанні і правильному використанні вашого ентузіазму та енергії вистачить на виконання кількох завдань одночасно.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Терезів: не пропустіть важливу інформацію, яка допоможе вирішити фінансове питання. Якщо не знаєтеся самі, прислухайтеся до порад більш досвідчених фахівців.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Скорпіонів: сьогодні корисно приховати від оточуючих справжні мотиви вчинків. Ваш успіх може викликати заздрість у оточуючих, а тому доведеться обирати між дружбою та кар'єрою.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Стрільців: за вашою спиною готується інтрига, через яку ви можете втратити свій авторитет. Найчастіше переглядайте повідомлення в соцмережах: там можуть з'явитися контакти з надійними партнерами.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Козорогів: стримуйте емоції і не обіцяйте того, що не в змозі виконати. Ваші опоненти можуть ставити вам ціпки в колеса. Не піддавайтеся і не бійтеся – ви ж знаєте, що дієте правильно.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Водоліїв: на ваші ідеї може звернути увагу впливова людина, від якої надалі залежатиме ваш бізнес. Не пропустіть знайомство з такою цікавою особистістю.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 квітня для Риб: не довіряйте хибним обіцянкам про швидку вигоду. Якщо хочете отримати результат, доведеться попрацювати. Вам буде складно порозумітися з оточуючими – не наривайтеся на конфлікт.

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