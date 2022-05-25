Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Когда закончится война между Россией и Украиной: прогноз от астролога Анжелы Перл

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мощное влияние Сатурна на гороскоп Украины может не завершиться в нынешнем году
Как Сатурн влияет на войну в Украине / Фото: unsplash, instagram.com/angelapearlastrology, коллаж: Сегодня
Как Сатурн влияет на войну в Украине / Фото: unsplash, instagram.com/angelapearlastrology, коллаж: Сегодня

Главный вопрос, который интересует людей в Украине и мире – когда закончится война. Свое видение ситуации озвучила Анжела Перл – известный астролог с 20-летним стажем из Австралии.

Во многом она связывает влияние планеты Сатурн на отношения и обстановку в нашей стране.

Реклама

В 2022 году Сатурн трижды проходит в гороскопе Украины по ее Луне. При этом Луна в гороскопе страны символизирует людей.

Т.е. первый раз он уже прошел. Начало войны – это как раз прохождение Сатурна, самый тяжелый период.

Планета Сатурн в астрологии отвечает за порядок, трудолюбие, силу воли, преодоление трудностей. Это планета консерватизма, старой системы, и она расположена в знаке России . В 2022 году Сатурн находится в очень напряженном аспекте с Ураном. Ведь вся военная ситуация началась на противостоянии двух планет – Сатурна и Урана. А Уран – это планета всего нового, молодого, свободного и находится в знаке Украины .

Летом Сатурн разворачивается в июне месяце и будет идти второй раз еще, по этому же положению. Но это будут уже наши наступательные действия. Будут потери, будет сложно, еще будут серьезные бои, но они уже будут выгонять врага с территории Украины. Сатурн разворачивается и пятится назад 5 июня. Т.е. российская армия начнет пятиться назад. Или же они остановятся, начнут окапываться, защищаться – что-то такое, что начнет выталкивать армию агрессора. Это второй период Сатурна.

Далее Анжела Перл называет период в конце августа и сентябрь 2022 года – когда люди начнут возвращаться домой на большую часть территории Украины.

Реклама

Третий раз, когда Сатурн будет проходить по этому же положению – это период Нового года и январь. Это последнее его проявление. Скорее всего, там еще возможны какие-то бои. Противостояние Сатурна и Урана заканчивается только в марте месяце – в районе 8 марта.

По мнению астролога, именно в марте будущего года в нашей стране кардинально изменится ситуация. Будет возможно подписание каких-то документов, похожих на мирный договор или даже на капитуляцию агрессора. Главное, что напряжение и противостояние распадется.

Смотрите видео прогноза по войне в Украине от астролога Анжелы Перл:

Реклама

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они могут предвидеть будущее
Магические знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Водолей
Водолей
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
23— 29 мая
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июне
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как быстро почистить чеснок
Узнать
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Just do it
Огород на подоконнике
Как выращивать
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять