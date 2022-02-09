Краткий гороскоп на завтра, 10 февраля – разум поможет или подведет

Ракам показано уединение, а Стрельцов ждут семейные дела

Астрологи на завтра обещают неплохой день. Планеты усиливают интеллектуальную активность человека. Символ дня – разум. Но в разуме заложены двойственность и противоречивость.

Разум – отличный инструмент, который позволяет человеку достигать своих целей. И в то же время разум человека очень часто подводит.

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Оба эти факта могут в равной степени проявиться в течение завтрашнего дня. Поэтому день может оказаться несколько непредсказуемым. Однако больших потерь не предвидится. А вот победы – у некоторых знаков Зодиака – могут оказаться впечатляющими.

Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

Овны , вас ждет встреча с приятелями. Много времени проведете в беседах, которые будут полезными.

, вас ждет встреча с приятелями. Много времени проведете в беседах, которые будут полезными. Тельцы могут ощущать легкую апатию, но ее с лихвой компенсируют приятные новости, связанные с деньгами.

могут ощущать легкую апатию, но ее с лихвой компенсируют приятные новости, связанные с деньгами. Близнецы сейчас на подъеме. Ваши желания должны осуществиться.

сейчас на подъеме. Ваши желания должны осуществиться. Раки проведут день в уединении и неспешной работе.

проведут день в уединении и неспешной работе. У Львов вероятны поездки. Успех ждет на переговорах любого рода.

вероятны поездки. Успех ждет на переговорах любого рода. Девам придется основательно потрудиться. Удача на вашей стороне, но за нее нужно бороться.

придется основательно потрудиться. Удача на вашей стороне, но за нее нужно бороться. Весы займутся самообразованием, углубятся в изучение какого-то важного вопроса, будут много читать и искать в интернете. Найдете что-то важное и значительное.

займутся самообразованием, углубятся в изучение какого-то важного вопроса, будут много читать и искать в интернете. Найдете что-то важное и значительное. Скорпионам требуется осторожность. Возрастает риск ошибок и неправильных решений. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

требуется осторожность. Возрастает риск ошибок и неправильных решений. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Стрельцов ждет день семейных дел. В бизнесе добьетесь успеха.

ждет день семейных дел. В бизнесе добьетесь успеха. Козероги должны обратить внимание на состояние здоровья. Самочувствие может несколько ухудшиться.

должны обратить внимание на состояние здоровья. Самочувствие может несколько ухудшиться. Водолеям в голову могут прийти оригинальные идеи. У вас есть шанс продемонстрировать свои лучшие качества.

в голову могут прийти оригинальные идеи. У вас есть шанс продемонстрировать свои лучшие качества. Рыбы завтра будут заниматься вопросами, связанными с родителями и прошлым. Удача сопутствует историкам.

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Совет астрологов на завтра

Важно не переоценить свои силы. Не давайте обещания, которые не сможете выполнить. Из-за особого расположения Луны и Юпитера будет казаться, что море вам по колено. Случайно сказанные слова рискуют создать головную боль в не столь отдаленном будущем.