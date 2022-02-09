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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Короткий гороскоп на завтра, 10 лютого – розум допоможе чи підведе

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
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9 лютого, 17:30
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Ракам показано усамітнення, а Стрільців чекають сімейні справи

Астрологи завтра обіцяють непоганий день. Планети посилюють інтелектуальну активність людини . Символ дня – розум. Але в розумі закладено подвійність та суперечливість.

Розум – відмінний інструмент, який дозволяє людині досягати своїх цілей. І в той же час розум людини часто підводить.

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Обидва ці факти можуть однаково проявитися протягом завтрашнього дня. Тому день може виявитися дещо непередбачуваним. Проте великих втрат не передбачається. А ось перемоги – у деяких знаків Зодіаку – можуть виявитися вражаючими.

Що зірки приготували на завтра знакам Зодіаку

  • Овни, на вас чекає зустріч з приятелями. Багато часу проведете у бесідах, які будуть корисними.
  • Тельці можуть відчувати легку апатію, але її з лишком компенсують приємні новини, пов'язані з грошима.
  • Близнюки зараз на підйомі. Ваші бажання мають здійснитись.
  • Раки проведуть день на самоті та неспішній роботі.
  • У Львів можливі подорожі. Успіх чекає на переговорах будь-якого роду.
  • Дівам доведеться ґрунтовно попрацювати. Успіх на вашому боці, але за нього потрібно боротися.
  • Терези займуться самоосвітою, заглибляться у вивчення якогось важливого питання, багато читатимуть і шукатимуть в інтернеті. Знайдете щось важливе та значне.
  • Скорпіонам потрібна обережність. Зростає ризик помилок та неправильних рішень. Все не так просто, як здається на перший погляд.
  • Стрільців чекає на день сімейних справ. У бізнесі досягнете успіху.
  • Козероги повинні звернути увагу до стан здоров'я. Самопочуття може дещо погіршитися.
  • Водоліям на думку можуть спасти оригінальні ідеї. У вас є шанс продемонструвати свої найкращі якості.
  • Риби завтра займатимуться питаннями, пов'язаними з батьками та минулим. Успіх супроводжує істориків.

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Порада астрологів на завтра

Важливо не переоцінити своїх сил. Не давайте обіцянок, які не зможете виконати. Через особливе розташування Місяця та Юпітера здаватиметься, що море вам по коліно. Випадково сказані слова ризикують створити головний біль у такому віддаленому майбутньому.

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