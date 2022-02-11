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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Краткий гороскоп на завтра, 12 февраля – надо печь пироги

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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11 февраля, 17:55
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Удачно завершатся все дела, которые вы делаете не в одиночку, прогнозируют астрологи для Segodnya.ua

В субботу, 12 февраля, расположение светил указывает на то, что у человека обостряется интуиция. Под влиянием Луны люди начинают лучше чувствовать приближение удачи или опасности, хотя и не могут объяснить, почему. День может принести неожиданные плоды, отличные результаты. Особенно это касается всех дел, которые вы делаете не в одиночку, а в обществе друзей, единомышленников. Так считают астрологи, разрабатывающие прогнозы для "Сегодня".

Завтра полезно отдыхать в компании, заниматься совместно физическим трудом. Хорошо бы проведать родителей или хотя бы позвонить им. Хорошо отправляться в дорогу, делать покупки, готовить еду.

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Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

  • Овны, у вас возможны небольшие препятствия в делах. Все, что вы задумали, должно получиться – но медленнее и сложнее, чем вы предполагали.
  • Тельцы познакомятся с интересным человеком. Будет много встреч, узнаете что-то необычное.
  • Близнецов ожидают финансовые поступления. Вероятны покупки.
  • Раки почувствуют прилив сил. Вы готовы действовать – и у вас все должно получиться.
  • Львы проведут день в размышлениях и одиночестве.
  • Девы получат долгожданные новости. Возможны сюрпризы и подарки.
  • Весам предстоит серьезная работа, но результаты вас порадуют.
  • Скорпионы добьются расположения влиятельного человека. Удача ждет тех, кто ищет работу.
  • Стрельцам предстоят покупки. Будете давать советы друзьям, как распорядиться деньгами.
  • Козероги ощущают прилив сил. Ждите важных и приятных событий в семье.
  • У Водолеев будет много ответственной работы. Возможны также хозяйственные хлопоты.
  • Рыбы ощущают прилив энергии. Вас потянет на приключения.


Совет астрологов на завтра

Эта суббота – отличный день, чтобы заниматься выпечкой. Печь хлеб, пироги, печенья. Во-первых, выпечка получится лучше обыкновенного, все порадуются.

Во-вторых, день символически связан с домашним очагом. Даже если ваша духовка электрическая, она завтра не должна стоять без дела. Это привлечет счастье и гармонию в ваш дом.

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