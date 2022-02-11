Краткий гороскоп на завтра, 12 февраля – надо печь пироги

Удачно завершатся все дела, которые вы делаете не в одиночку, прогнозируют астрологи для Segodnya.ua

В субботу, 12 февраля, расположение светил указывает на то, что у человека обостряется интуиция. Под влиянием Луны люди начинают лучше чувствовать приближение удачи или опасности, хотя и не могут объяснить, почему. День может принести неожиданные плоды, отличные результаты. Особенно это касается всех дел, которые вы делаете не в одиночку, а в обществе друзей, единомышленников. Так считают астрологи, разрабатывающие прогнозы для "Сегодня".

Завтра полезно отдыхать в компании, заниматься совместно физическим трудом. Хорошо бы проведать родителей или хотя бы позвонить им. Хорошо отправляться в дорогу, делать покупки, готовить еду.

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Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

Овны , у вас возможны небольшие препятствия в делах. Все, что вы задумали, должно получиться – но медленнее и сложнее, чем вы предполагали.

, у вас возможны небольшие препятствия в делах. Все, что вы задумали, должно получиться – но медленнее и сложнее, чем вы предполагали. Тельцы познакомятся с интересным человеком. Будет много встреч, узнаете что-то необычное.

познакомятся с интересным человеком. Будет много встреч, узнаете что-то необычное. Близнецов ожидают финансовые поступления. Вероятны покупки.

ожидают финансовые поступления. Вероятны покупки. Раки почувствуют прилив сил. Вы готовы действовать – и у вас все должно получиться.

почувствуют прилив сил. Вы готовы действовать – и у вас все должно получиться. Львы проведут день в размышлениях и одиночестве.

проведут день в размышлениях и одиночестве. Девы получат долгожданные новости. Возможны сюрпризы и подарки.

получат долгожданные новости. Возможны сюрпризы и подарки. Весам предстоит серьезная работа, но результаты вас порадуют.

предстоит серьезная работа, но результаты вас порадуют. Скорпионы добьются расположения влиятельного человека. Удача ждет тех, кто ищет работу.

добьются расположения влиятельного человека. Удача ждет тех, кто ищет работу. Стрельцам предстоят покупки. Будете давать советы друзьям, как распорядиться деньгами.

предстоят покупки. Будете давать советы друзьям, как распорядиться деньгами. Козероги ощущают прилив сил. Ждите важных и приятных событий в семье.

ощущают прилив сил. Ждите важных и приятных событий в семье. У Водолеев будет много ответственной работы. Возможны также хозяйственные хлопоты.

будет много ответственной работы. Возможны также хозяйственные хлопоты. Рыбы ощущают прилив энергии. Вас потянет на приключения.



Совет астрологов на завтра

Эта суббота – отличный день, чтобы заниматься выпечкой. Печь хлеб, пироги, печенья. Во-первых, выпечка получится лучше обыкновенного, все порадуются.

Во-вторых, день символически связан с домашним очагом. Даже если ваша духовка электрическая, она завтра не должна стоять без дела. Это привлечет счастье и гармонию в ваш дом.