Краткий гороскоп на завтра, 9 февраля – важные дела начинайте после обеда

Близнецов ждет удача, а Скорпионам лучше не рисковать

Астрологи утверждают, что среда, 9 февраля с точки зрения космических влияний точно делится на две части. Первая – до 13:00 – нейтральная. Но в это время лучше не начинать важные дела. Можно общаться, шутить, а также заниматься мелкими хлопотами.

А вот вторая половина дня гораздо удачнее. Повысится работоспособность. Можно будет добиться успеха в делах. Очень хороший период для переговоров, а также чтобы писать письма и любые другие тексты.

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Весь день по утверждению астрологов настроение будет позитивным. И у людей будет достаточно много энергии.

Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

Овны захотят поделиться своими успехами и открытиями с друзьями. Вас будут обсуждать (в хорошем смысле).

захотят поделиться своими успехами и открытиями с друзьями. Вас будут обсуждать (в хорошем смысле). Тельцы получат вознаграждение за хорошо выполненную работу.

получат вознаграждение за хорошо выполненную работу. Близнецы ощутят прилив энергии. День начнется вяло, а закончится на позитивной волне.

ощутят прилив энергии. День начнется вяло, а закончится на позитивной волне. Раки будут выведывать чужие секреты, подслушивать и подглядывать. Для вас это сейчас важно.

будут выведывать чужие секреты, подслушивать и подглядывать. Для вас это сейчас важно. Львы завершат дела и почувствуют, что довольны результатами. Вечером вас ждут хорошие новости.

завершат дела и почувствуют, что довольны результатами. Вечером вас ждут хорошие новости. Девы станут завтра гораздо менее легкомысленными, чем в предыдущие дни. Сосредоточатся на работе. В делах предвидится успех.

станут завтра гораздо менее легкомысленными, чем в предыдущие дни. Сосредоточатся на работе. В делах предвидится успех. Весы займутся планированием и переговорами. Вероятны встречи с авторитетными людьми.

займутся планированием и переговорами. Вероятны встречи с авторитетными людьми. У Скорпионов все было бы хорошо, если бы ни ваша склонность к излишнему риску. Не зная броду, не суйтесь в воду.

все было бы хорошо, если бы ни ваша склонность к излишнему риску. Не зная броду, не суйтесь в воду. Стрельцы почувствуют прилив энергии. Под вечер их ждет хорошая новость или романтическое свидание.

почувствуют прилив энергии. Под вечер их ждет хорошая новость или романтическое свидание. Козероги основательно вымотаются за сегодня. Будет много хлопот. Но вы со всем справитесь.

основательно вымотаются за сегодня. Будет много хлопот. Но вы со всем справитесь. Водолеи , у вас будет нерабочее настроение. Хотите тусить и развлекаться. Впрочем, проблем из-за этого у вас не предвидится.

, у вас будет нерабочее настроение. Хотите тусить и развлекаться. Впрочем, проблем из-за этого у вас не предвидится. У Рыб дела завтра пойдут уже не так просто, как сегодня. Могут быть споры, конфликты. Но вы всех победите. А результаты, которых удастся достичь, смогут впечатлить любого.

Совет астрологов на среду

Астрологи предупреждают: в работе завтра можно допустить досадные ошибки. Чтобы этого не случилось, требуется внимание к деталям и сосредоточенность. Удача завтра ждет путешественников.