Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Краткий гороскоп на завтра, 9 февраля – важные дела начинайте после обеда

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 17:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Близнецов ждет удача, а Скорпионам лучше не рисковать

Астрологи утверждают, что среда, 9 февраля с точки зрения космических влияний точно делится на две части. Первая – до 13:00 – нейтральная. Но в это время лучше не начинать важные дела. Можно общаться, шутить, а также заниматься мелкими хлопотами.

А вот вторая половина дня гораздо удачнее. Повысится работоспособность. Можно будет добиться успеха в делах. Очень хороший период для переговоров, а также чтобы писать письма и любые другие тексты.

Реклама

Весь день по утверждению астрологов настроение будет позитивным. И у людей будет достаточно много энергии.

Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

  • Овны захотят поделиться своими успехами и открытиями с друзьями. Вас будут обсуждать (в хорошем смысле).
  • Тельцы получат вознаграждение за хорошо выполненную работу.
  • Близнецы ощутят прилив энергии. День начнется вяло, а закончится на позитивной волне.
  • Раки будут выведывать чужие секреты, подслушивать и подглядывать. Для вас это сейчас важно.
  • Львы завершат дела и почувствуют, что довольны результатами. Вечером вас ждут хорошие новости.
  • Девы станут завтра гораздо менее легкомысленными, чем в предыдущие дни. Сосредоточатся на работе. В делах предвидится успех.
  • Весы займутся планированием и переговорами. Вероятны встречи с авторитетными людьми.
  • У Скорпионов все было бы хорошо, если бы ни ваша склонность к излишнему риску. Не зная броду, не суйтесь в воду.
  • Стрельцы почувствуют прилив энергии. Под вечер их ждет хорошая новость или романтическое свидание.
  • Козероги основательно вымотаются за сегодня. Будет много хлопот. Но вы со всем справитесь.
  • Водолеи, у вас будет нерабочее настроение. Хотите тусить и развлекаться. Впрочем, проблем из-за этого у вас не предвидится.
  • У Рыб дела завтра пойдут уже не так просто, как сегодня. Могут быть споры, конфликты. Но вы всех победите. А результаты, которых удастся достичь, смогут впечатлить любого.

Совет астрологов на среду

Астрологи предупреждают: в работе завтра можно допустить досадные ошибки. Чтобы этого не случилось, требуется внимание к деталям и сосредоточенность. Удача завтра ждет путешественников.

Читайте также:

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Андрей Бугулов Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
7 — 13 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять