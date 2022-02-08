Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Короткий гороскоп на завтра, 9 лютого – важливі справи починайте після обіду

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Близнюків чекає удача, а Скорпіонам краще не ризикувати

Астрологи стверджують, що середа, 9 лютого з погляду космічних впливів точно поділяється на дві частини. Перша – до 13:00 – нейтральна. Але в цей час краще не розпочинати важливих справ. Можна спілкуватися, жартувати, а також займатися дрібними клопотами.

А ось друга половина дня набагато вдалий. Підвищиться працездатність. Можна буде досягти успіху у справах. Дуже хороший період для переговорів, а також писати листи та будь-які інші тексти.

Реклама

Цілий день за твердженням астрологів настрій буде позитивним. І у людей буде чимало енергії.

Що зірки приготували на завтра знакам Зодіаку

  • Овни захочуть поділитися своїми успіхами та відкриттями з друзями. Вас обговорюватимуть (у хорошому сенсі).
  • Тельці отримають винагороду за добре виконану роботу.
  • Близнюки відчують приплив енергії. День розпочнеться мляво, а закінчиться на позитивній хвилі.
  • Раки будуть вивідувати чужі секрети, підслуховувати та підглядати. Для вас це зараз важливо.
  • Леви завершать справи та відчують, що задоволені результатами. Увечері на вас чекають хороші новини.
  • Діви стануть завтра набагато менш легковажними, ніж у попередні дні. Зосередяться на роботі. У справах передбачається успіх.
  • Терези займуться плануванням та переговорами. Імовірні зустрічі з авторитетними людьми.
  • У Скорпіонів все було б добре, якби не ваша схильність до зайвого ризику. Не знаючи броду, не суйтесь у воду.
  • Стрільці відчують приплив енергії. Надвечір на них чекає хороша новина або романтичне побачення.
  • Козероги ґрунтовно вимотаються за сьогодні. Буде багато клопоту. Але ви з усім упораєтеся.
  • Водолії , у вас буде неробочий настрій Хочете тусити та розважатися. Проте проблем через це у вас не передбачається.
  • У Риб справи завтра підуть не так просто, як сьогодні. Може бути суперечки, конфлікти. Але ви всіх переможете. А результати, яких вдасться досягти, зможуть вразити будь-кого.

Порада астрологів на середу

Астрологи попереджають: у роботі завтра можна припуститися прикрих помилок. Щоб цього не сталося, потрібна увага до деталей та зосередженість. Удача завтра чекає на мандрівників.

Читайте також:

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Більше статей автора
Андрій Бугулов Астролог Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
7 — 13 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти