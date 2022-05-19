Почерк по знакам зодиака: о чем он говорит

Дай взглянуть на твой почерк, и я скажу тебе, кто ты.

О чем говорит ваш почерк / Фото: Unsplash

Неразборчивый, крупный, мелкий, с наклоном и без, с круглыми буквами и заостренными концами – каких только нет манер написания! Исходя из почерка , можно судить о его хозяине и даже угадать, какой знак зодиака водил ручкой по бумаге.

Взгляните на наш гороскоп почерков и сравните с собой и своими знакомыми, насколько эта характеристика совпадает с действительностью.

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Понятность

О чем говорит почерк / Фото: unsplash

Четкий и понятный почерк традиционно бывает у людей, уверенных в себе, ощущающих себя в своей тарелке, которым не нужно притворяться, скрытничать и прятаться от других. Это – Овен, Телец, Лев, Дева, Стрелец, Козерог, Водолей .

Нечеткий и путаный почерк говорит о скрытности, загадочности или же неуверенности в себе. К таким можно отнести такие знаки: Близнецы, Рак, Весы, Скорпион, Рыбы .

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Размер букв

Маленькие буквы говорят о человеке застенчивом или отстраненном, а также прилежном и сконцентрированном. К таким относятся Телец, Дева, Скорпион, Козерог .

Средние буквы характеризуют человека, который умеет легко адаптироваться и приспосабливаться к новым условиям. Это Рак, Стрелец, Водолей, Рыбы .

Большие буквы получаются у людей общительный и контактных, любящих внимание, а также великих притворщиков. Это могут быть Овен, Близнецы, Лев, Весы .

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Наклон букв

Прямые буквы и отсутствие наклона говорит о том, что перед вами – человек, который не позволит эмоциям взять верх над разумом. Такие люди, прежде всего, логичны и практичны. К ним можно отнести такие знаки: Телец, Дева, Козерог, Водолей .

Наклон почерка вправо бывает у людей, открытых новым опытам и экспериментам, знакомствам и общению. К примеру: Овен, Близнецы, Лев, Стрелец .

Буквы наклонены влево – значит, перед нами консерваторы, бунтари, а также люди, предпочитающие жить своей жизнью и оставаться в тени. Это – Рак, Весы, Скорпион, Рыбы .

Форма букв

Знаки зодиака и их почерк / Фото: unsplash

Круглые буквы выписывают люди творческие и креативные – Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей, Рыбы .

Вытянутые и заостренные знаки получаются у жестких, агрессивных, а также любознательных и умных знаков – Овен, Близнецы, Лев, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей .

Соединенные между собой буквы свидетельствуют о человеке с логикой, систематичностью и осторожностью – Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог .

Давление на ручку

Сильное – у человека преданного, серьезного, импульсивного и напряженного. Это – Овен, Телец, Дева, Скорпион, Козерог .

Легкое – у людей чувствительных и нежных. К таким можно отнести такие знаки: Близнецы, Рак, Лев, Весы, Стрелец, Водолей, Рыбы .

Скорость письма

У кого какой почерк / Фото: unsplash

Быстрое написание характерно для людей нетерпеливых, которым не нравятся отсрочки и пустая трата времени. Таким качествами чаще обладают Овен, Телец, Лев, Скорпион, Стрелец, Водолей .

Медленное письмо, соответственно, присуще медлительным, методичным, организованным и скрупулезным людям, а еще романтикам. Это могут быть Близнецы, Рак, Дева, Весы, Козерог, Рыбы .

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