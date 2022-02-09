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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Прогноз астролога на среду, 9 февраля – банный день

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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9 февраля, 05:00
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Астрологи предупреждают о том, что сейчас вырастет риск инфекционных заболеваний: начавшаяся болезнь может быть опасной, но хорошо отреагирует на лечение

Астрологи обещают, что в среду, 9 февраля, атмосфера будет легкой и непринужденной, настроение – хорошим. Многие ощутят облегчение и даже некоторую расслабленность после достаточно напряженного вторника.

Правда, большого прогресса в делах ждать не стоит, особенно в первой половине дня. Примерно до 13:00 люди могут вести себя как разгильдяи, болтать о пустяках. Будет непросто собраться, сконцентрироваться на работе. Поэтому важные дела лучше начинать уже после полудня.

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"День больше подходит для работы в одиночку, концентрации, сосредоточения, несмотря на то, что Луна 9 февраля вступает в знак Близнецы. Это знак общения, контактов. Но общение в среду будет только сбивать с толку", – предупреждают астрологи, составляющие гороскопы для "Сегодня".

Они также отмечают, что для переговоров любого рода, а также доверительных бесед, лучше подходит вторая половина дня. Например, если у вас назрел серьезный разговор с шефом, отложите его до захода Солнца.

Также 9 февраля – это день, когда можно узнать хорошую новость, получить приятное известие. Еще можно встретиться с человеком, которого вы давно не видели.

Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 9 февраля, написано:

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  • день отдыха, надо дать телу расслабиться, хорошо идти в баню или сауну;
  • полезно думать о судьбе, карме, предназначении – события, происшедшие сегодня, вас чему-то должны научить;
  • больные сегодня должны почувствовать облегчение, улучшение самочувствия;
  • хорошо проводить время в кругу семьи, приглашать в свой дом родственников;
  • хорошо в этот день начинать строительство.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: увидеть фонтан – даже на видео или во сне – к большой удаче.

Цвета удачи в одежде: красный, желтый, оливковый, зеленый.

Камни-талисманы: хризолит, сардоникс, янтарь.

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Значение сновидений: сны на среду ничего не значат.

Каким знакам повезет: Близнецы, Козероги, Водолеи.

Кому надо соблюдать осторожность: Весы, Скорпионы, Рыбы.

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