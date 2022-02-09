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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Прогноз астролога на середу, 9 лютого – день для лазні

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
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9 лютого, 05:00
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Астрологи попереджають про те, що нині зросте ризик інфекційних захворювань: хвороба, що почалася, може бути небезпечною, але добре відреагує на лікування

Астрологи обіцяють, що у середу, 9 лютого, атмосфера буде легкою та невимушеною, настрій – гарним. Багато хто відчує полегшення і навіть деяку розслабленість після досить напруженого вівторка.

Щоправда, великого прогресу у справах чекати не варто, особливо у першій половині дня. Приблизно до 13:00 люди можуть поводитися як розгильдяї, балакати про дрібниці. Непросто буде зібратися, сконцентруватися на роботі. Тому важливі справи краще розпочинати вже після полудня.

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"День більше підходить для роботи самотужки, концентрації, зосередження, незважаючи на те, що Місяць 9 лютого заходить у Близнята. Це знак спілкування, контактів. Але спілкування в середу тільки збиватиме з пантелику", – попереджають астрологи, які становлять гороскопи для "Сегодня".

Вони також зазначають, що для переговорів будь-якого роду, а також довірчих розмов краще підходить друга половина дня. Наприклад, якщо у вас назріла серйозна розмова з шефом, відкладіть його до заходу Сонця.

Також 9 лютого – це день, коли можна дізнатися хорошу новину, отримати приємну звістку. Ще можна зустрітися з людиною, яку ви давно не бачили.

Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 9 лютого, написано:

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  • день відпочинку, треба дати тілу розслабитися, добре йти у лазню чи сауну;
  • корисно думати про долю, карму, призначення – події, що відбулися сьогодні, вас чомусь повинні навчити;
  • хворі сьогодні мають відчути полегшення, покращення самопочуття;
  • добре проводити час у колі сім'ї, запрошувати до свого дому родичів;
  • добре в цей день розпочинати будівництво.

Кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: побачити фонтан – навіть на відео чи уві сні – до великої удачі

Кольори удачі в одязі: червоний, жовтий, оливковий, зелений

Камені-талісмани: хризоліт, сардонікс, бурштин.

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Значення сновидінь: сни на середу нічого не означають

Яким знакам пощастить: Близнята, Козороги, Водолії.

Кому треба бути обережними: Терези, Скорпіони, Риби.

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