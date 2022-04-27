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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три самых богатых знака зодиака: астрологический прогноз

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27 апреля, 19:26
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Узнайте, кто по гороскопу считается самым богатым, обеспеченным и независимым.
Самые богатые знаки зодиака
Самые богатые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали, кто из знаков зодиака является самыми красивыми людьми, от которых невозможно отвести глаз. Также говорили о людях, у которых очень развито предчувствие. Но это далеко не все характеристики, которыми их наделяют судьбоносные созвездия .

Предлагаем вам узнать, кто считается наиболее богатым и независимым в финансовом плане . Астрологи назвали настоящих богачей зодиакального круга.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овны умеют делать деньги . Иногда можно подумать, что деньги питают к этому знаку даже большую привязанность, чем Овны к ним. Так что крупный капитал буквально ходит следом и норовит осесть именно в кошельке Овна. А все потому, что этот знак – достаточно рисковая натура, которая вовлекается в финансовые авантюры и выходит победителем.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Дев можно смело назвать лидерами среди мировых богачей. Многие из представителей этого знака легко занимают первые позиции в списках миллиардеров. Примечательно, что при всех своих возможностях и финансовой независимости Деву отличает скромность , которая позволяет этому знаку запросто затеряться в толпе.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Козероги – истинные богачи! Но их секрет очень прост : деньги в достаточном количестве водятся у того, кто много зарабатывает, бережно копит и при этом тратит с умом. Как раз все это умеют делать Козероги. А лучше всего у них получается грамотно инвестировать свои сбережения – в недвижимость, бизнес, науку, а также в собственное развитие.

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Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака избавятся от всех проблем в 2022 году. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

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