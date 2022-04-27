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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три найбагатші знаки зодіаку: астрологічний прогноз

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27 квітня, 19:26
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Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найбагатшим і найнезалежнішим.
Найбагатші знаки зодіаку
Найбагатші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали, хто зі знаків зодіаку є найкрасивішими людьми, від яких неможливо відвести очей. Також говорили про людей, у яких дуже розвинене передчуття. Але це далеко не всі характеристики, якими їх наділяють доленосні сузір'я .

Пропонуємо вам дізнатися, хто вважається найбільш багатим та незалежним у фінансовому сенсі . Астрологи назвали справжніх багатіїв зодіакального кола.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Овни вміють робити гроші . Іноді можна подумати, що гроші мають до цього знаку навіть більшу прихильність, ніж Овни до них. Тож великий капітал буквально ходить слідом і намагається осісти саме в гаманці Овна. А все тому, що цей знак – доволі ризикова натура, яка вдається до фінансових авантюр і виходить переможцем.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Дів можна сміливо назвати лідерами серед світових багатіїв. Численні представники цього знака легко посідають перші позиції у списках мільярдерів. Примітно, що за всіх своїх можливостей та фінансової незалежності Діву відрізняє скромність , яка дозволяє цьому знаку запросто загубитися у натовпі.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Козороги – справжні багатії! Але їхній секрет дуже простий : гроші у достатній кількості водяться у того, хто багато заробляє, дбайливо накопичує і при цьому витрачає з розумом Саме це вміють робити Козороги. А найкраще у них виходить грамотно інвестувати свої заощадження – у нерухомість, бізнес, науку, а також у саморозвиток.

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Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку позбудуться всіх проблем у 2022 році. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

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