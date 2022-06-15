Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три самых фотогеничных знака зодиака: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, кто потрясающе выглядит на снимках, согласно гороскопу.
Самые фотогеничные знаки зодиака
Самые фотогеничные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Не секрет, что местоположение звезд на небе может влиять не только на характер человека, но и на его внешность. Ранее мы уже рассказывали о самых красивых знаках зодиака, от которых сложно отвести взгляд.

Но вот интересная вещь: в жизни человек может быть прекрасен, а на фотографии совсем не получается. И наоборот – ничем не примечательная личность на фото выглядит просто сногсшибательно .

Реклама

Хотите узнать, кто из представителей зодиакального сообщества самый фотогеничный и эффектный на снимках ? Читайте мнение астрологов в нашем гороскопе.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Это тот редкий знак, который выглядит эффектно, и им можно любоваться всегда – хоть в жизни, хоть на фотографии . Причем, в какое бы время суток и с какого бы ракурса ни фотографировали Близнецов, они просто идеально получаются на снимках. Они это сами знают и умеют пользоваться, очаровывая поклонников.

Реклама

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Лев так любит быть центром внимания и настолько привык ко всеобщему восторгу, что просто купается в нем. А потому всегда готов к фотосессии. Его невозможно застать врасплох, к примеру, с глупым выражением лица, нелепой позе или полным ртом. Этот знак полон достоинства и грации. Так что неудачных фоток у него просто нет.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Реклама

Самый страстный, волнующий, манящий, мистический и притягательный знак – это Скорпион. А заодно и самый фотогеничный. Такой человек будет соблазнительно выглядеть на фото, что бы он ни делал – стоя на пьедестале, купаясь в море на яхте, убирая дом с тряпкой в руке или аппетитно поедая пирожное с кремом.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
С ними опасно иметь дело
Мстительные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Скорпион
Скорпион
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
13 - 19 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно помыть курицу
Узнать
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июне
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять