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Как разбавить лак для ногтей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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2 февраля, 15:11
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Есть несколько простых и дешевых способов реанимировать загустевший лак для ногтей.
Как и чем разбавить лак для ногтей
Как и чем разбавить лак для ногтей / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Если ваш любимый лак начал высыхать, стал слишком густым и тягучим, ложится на ногти неровно и полосами, не спешите его выбрасывать. Лак можно реанимировать и продлить ему жизнь. Как спасти лак для ногтей от преждевременного высыхания и загустения, узнайте в нашей статье.

Как разбавить лак для ногтей: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Разбавитель

Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash
Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash

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Есть специальные средства, которые предотвращают загустение лака. Разбавители в небольшом количестве добавляются в лак , делают его менее густым и возвращают свойство ровно ложиться на ноготь.

  • Лайфхак 2. Другой лак

Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash
Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash

Еще один вариант, позволяющий продлить жизнь лака на несколько применений – это добавить в него прозрачный лак. Имейте в виду, что при таком смешении яркость и насыщенность цвета может уменьшиться. Кстати, можете поэкспериментировать с цветом, добавив непрозрачный лак.

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  • Лайфхак 3. Средство для снятия лака

Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash
Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash

В лак можно добавить немного жидкости для снятия. Если смывка ацетоновая, есть вероятность, что лак будет быстрее слезать с ногтей . А вот другие виды средств для снятия лака могут изменить его цвет.

  • Лайфхак 4. Мицеллярная вода

Как разбавить лак для ногтей / Фото: pinterest
Как разбавить лак для ногтей / Фото: pinterest

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Хороший метод исправить лак – разбавить его мицеллярной водой. Добавляйте по капельке воды в пузырек и перемешивайте с помощью кисточки . А вот трясти и болтать флакон непосредственно перед процедурой маникюра не нужно, потому что в лаке появятся пузырьки воздуха.

  • Лайфхак 5. Температура

Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash
Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash

Полезный лайфхак реанимировать лак – это нагреть его. Поставьте пузырек в горячую воду на 15минут . Затем можно делать маникюр. Лак станет более жидким и лучше ляжет на ногти.

  • Лайфхак 6. Как не допустить загустения лака

Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash
Как разбавить лак для ногтей / Фото: unsplash

Чтобы любимый лак прослужил вам до самой последней капли, храните его правильно.

  1. Плотно завинчивайте пузырек после использования, а также удаляйте остатки лака с горлышка.
  2. Лак чувствителен к температуре и в равной степени не любит ни тепла, ни холода. Оптимально держать его при комнатной температуре и избегать попадания прямых солнечных лучей.
  3. Не оставляйте лак надолго возле ультрафиолетовой лампы .

Ранее мы рассказывали, как применять лак для ногтей в быту: ТОП-10 лайфхаков.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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