Існує кілька простих і дешевих способів реанімувати лак для нігтів.

Як і чим розбавити лак для нігтів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Якщо ваш улюблений лак почав висихати, став занадто густим і тягучим, лягає на нігті нерівно та смугами, не поспішайте його викидати. Лак можна реанімувати та подовжити йому життя. Як врятувати лак для нігтів від передчасного висихання та загусання, дізнайтесь у нашій статті.

Як розбавити лак для нігтів: лайфхаки

Лайфхак 1. Розріджувач

Як розбавити лак для нігтів / Фото: unsplash

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Є спеціальні засоби, які запобігають загустінню лаку. Розріджувачі у невеликій кількості додаються в лак , роблять його менш густим і повертають властивість рівно лягати на ніготь.

Лайфхак 2. Інший лак

Як розбавити лак для нігтів / Фото: unsplash

Ще один варіант, що дозволяє подовжити життя лаку на кілька застосувань – це додати до нього прозорий лак. Майте на увазі, що при такому змішуванні яскравість та насиченість кольору може зменшитися. До речі, можете поекспериментувати із кольором, додавши непрозорий лак.

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Лайфхак 3. Засіб для зняття лаку

Як розбавити лак для нігтів / Фото: unsplash

У лак можна додати трохи рідини для зняття. Якщо змивка ацетонова, є ймовірність, що лак швидше злазитиме з нігтів . А ось інші засоби для зняття лаку можуть змінити його колір.

Лайфхак 4. Міцелярна вода

Як розбавити лак для нігтів / Фото: pinterest

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Гарний спосіб виправити лак – розбавити його міцелярною водою. Додайте по крапельці води в пляшечку і перемішуйте за допомогою пензлика . А ось трясти і збовтувати флакон безпосередньо перед процедурою манікюру не потрібно, тому що в лаку з'являться бульбашки повітря.

Лайфхак 5. Температура

Як розбавити лак для нігтів / Фото: unsplash

Корисний лайфхак реанімувати лак – це нагріти його. Поставте пляшечку у гарячу воду на 15хвилин . Потім можна робити манікюр. Лак стане рідкішим і краще ляже на нігті.

Лайфхак 6. Як не допустити загусання лаку

Як розбавити лак для нігтів / Фото: unsplash

Щоб улюблений лак прослужив вам до останньої краплі, зберігайте його правильно .

Щільно загвинчуйте пляшечку після використання, а також видаляйте залишки лаку з горличка. Лак чутливий до температури і не любить ні тепла, ні холоду. Оптимально тримати його при кімнатній температурі і уникати потрапляння прямих сонячних променів. Не залишайте лак надовго біля ультрафіолетової лампи .

Раніше ми розповідали, як застосовувати лак для нігтів у побуті: ТОП-10 лайфхаків.