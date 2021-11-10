10 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи, Всемирный день науки – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 ноября.

10 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 10 ноября

Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) празднуется в мире, начиная с 1972 года, и приурочен к публикации в 1494 году научного труда итальянского математика Лука Пачоли "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции". празднуется в мире, начиная с 1972 года, и приурочен к публикации в 1494 году научного труда итальянского математика Лука Пачоли "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции".

Всемирный день молодежи (World Youth Day) отмечается в честь основания в 1945 году Всемирной федерации демократической молодежи в Лондоне на Всемирной конференции молодежи.

Всемирный день науки (World Science Day) проводится под эгидой ЮНЕСКО, начиная с 2002 года, с целью повысить значимость и значение науки, а также необходимость использования научно-технических достижений в интересах мира и развития социума.

Именинники 10 ноября

День ангела сегодня отмечают: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.

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Какой сегодня церковный праздник

10 ноября в православной церкви чтится память великомученицы Параскевы Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Терентия и Неонилы и детей их Сарвила, Нита, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии, преподобного Стефана Саваита, творца канонов, святителя Арсения, архиепископа Сербского, мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и других 36, священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского, преподобного Иоанна Хозевита, епископа, Киевского, Христа ради юродивого.

Народный праздник

В народе 10 ноября почиталась Параскева Пятница, которую также называли Бабья заступница. Считалось, что святая Параскева помогает женщинам в их тяжелом труде, а также покровительствует семье и браку. Ей молились о благополучии, прежде всего в семье, просили помочь в бытовых вопросах, искали заступничества, благополучия, исцеления от болезней, особенно от зубной и головной боли. А девушки, которые хотели выйти замуж, просили святую о хорошем женихе.

Приметы на 10 ноября

на Параскеву Пятницу ни в коем случае нельзя заниматься домашней работой, особенно шить, стирать и убирать;

Параскева не велит купаться самим и купать детей;

если нарушить запреты дня – Параскева сурово накажет;

если на Параскеву много смеяться – в старости придется много слез проливать.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 ноября

1959 – Генассамблеей ООН был осужден апартеид в Южной Африке и расовая дискриминация в мире.

1970 – запущена советская космическая станция "Луна-17", доставившая на Луну первое в мире самоходное устройство "Луноход-1".

1983 – американский программист Фред Коэн на семинаре по компьютерной безопасности представил первый компьютерный вирус.

Кто родился 10 ноября

1887 – Арнольд Цвейг, немецкий писатель.

1888 – Андрей Туполев, советский авиаконструктор, создатель самолетов серии Ту.

1919 – Михаил Калашников, советский конструктор-оружейник, создатель одноименного автомата Калашникова.

1928 – Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик, дирижер.

2000 – Маккензи Фой, американская модель и актриса.

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