10 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 листопада.

10 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 10 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 10 листопада

Міжнародний день бухгалтерії (International Accounting Day) святкується у світі, починаючи з 1972 року, і присвячений публікації в 1494 році наукової праці італійського математика Лука Пачолі "Сума арифметики, геометрії, відношень і пропорції". святкується у світі, починаючи з 1972 року, і присвячений публікації в 1494 році наукової праці італійського математика Лука Пачолі "Сума арифметики, геометрії, відношень і пропорції".

Всесвітній день молоді (World Youth Day) відзначається на честь заснування у 1945 році Всесвітньої федерації демократичної молоді у Лондоні на Всесвітній конференції молоді.

Всесвітній день науки (World Science Day) проводиться під егідою ЮНЕСКО, починаючи з 2002 року, з метою підвищення значущості науки, а також необхідності використання науково-технічних досягнень на користь миру і розвитку соціуму.

Іменинники 10 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Арсен, Опанас, Георгій, Дмитро, Іван, Кузьма, Максим, Неоніла, Микола, Павло, Параска, Степан, Терентій.

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Яке сьогодні церковне свято

10 листопада в православній церкві вшановується пам'ять великомучениці Параскеви-П’ятниці, преподобного Іова, ігумена Почаївського, святителя Димитрія, митрополита Ростовського, преподобного Нестора, некнижного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Терентія і Неоніли і дітей їхніх Сарвила, Фота, Феодула, Ієракса, Нита, Вила та Євникії, преподобного Стефана Саваїта, творця канонів, святителя Арсенія, архієпископа Сербського, мучеників Африкана, Терентія, Максима, Помпія та інших 36, священномученика Киріака, патріарха Єрусалимського, преподобного Іоана Хозевіта, єпископа Кесарійського, священномученика Неофіта, єпископа Урбниського, преподобного Феофіла Київського, Христа заради юродивого.

Народне свято

У народі 10 листопада вшановувалася Параскева П'ятниця, яку також називали Бабина заступниця. Вважалося, що свята Параскева допомагає жінкам у їхній тяжкій праці, а також допомагає сім'ї та шлюбу. Їй молилися про благополуччя, насамперед у сім'ї, просили допомогти у побутових питаннях, шукали заступництва, благополуччя, зцілення від хвороб, особливо від зубного та головного болю. А дівчата, які хотіли вийти заміж, просили святу про гарного нареченого.

Прикмети на 10 листопада

на Параскеву П'ятницю у жодному разі не можна займатися домашньою роботою, особливо шити, прати та прибирати;

Параскева не велить купатися самим і купати дітей;

якщо порушити заборони дня – Параскева суворо покарає;

якщо на Параскеву багато сміятися – на старості доведеться багато сліз проливати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 листопада

1959 – Генасамблеєю ООН було засуджено апартеїд у Південній Африці і расову дискримінацію у світі.

1970 – запущена радянська космічна станція "Луна-17", що доставила на Місяць перший у світі самохідний пристрій "Луна-1".

1983 – американський програміст Фред Коен на семінарі з комп'ютерної безпеки презентував перший комп'ютерний вірус.

Хто народився 10 листопада

1887 – Арнольд Цвейг, німецький письменник.

1888 – Андрій Туполєв, радянський авіаконструктор, творець літаків серії Ту.

1919 – Михайло Калашніков, радянський конструктор-зброяр, творець однойменного автомата Калашнікова.

1928 – Енніо Морріконе, італійський композитор, аранжувальник, диригент.

2000 – Маккензі Фой, американська модель і актриса.

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