17 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 17 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 17 августа
- День независимости отмечается в Индонезии и Габоне.
- День генерала Сан-Мартина – в Аргентине чтят память героя борьбы за независимость страны от испанских колонизаторов в начале ХХ века.
- День флага – свой национальный праздник чествует Боливия.
- День защиты черного кота ( Black Cat Appreciation Day ) – неофициальный праздник, который отмечают любители пушистых питомцев с целью побороть суеверия.
- День комиссионного магазина (Thrift Shop Day) или День секонд-хенда отмечается 17 августа.
Именинники 17 августа
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Антон, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен.
Какой сегодня церковный праздник
17 августа в православной церкви чтится память семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии, мученика Елевферия.
В народе 17 августа почиталась Авдотья Огуречница. Именно на это время приходился последний сбор огурцов, а также разгар заготовки малины на зиму.
Приметы на 17 августа
- Авдотья Огуречница семь дождей принесет;
- какая погода на Авдотью – таким будет весь ноябрь;
- настала Авдотья – пришло время сбора огурцов.
Интересные и важные события в Украине и мире 17 августа
- 1771 – английский ученый Джозеф Пристли открыл процесс фотосинтеза.
- 1903 – учреждена Пулитцеровская премия в области литературы, журналистики, музыки и театра.
- 1914 – во Львове основан добровольческий воинский легион "Украинские сечевые стрельцы".
- 1918 – в Украине гетман Скоропадский установил 8-часовой рабочий день.
Кто родился 17 августа
- 1942 – Муслим Магомаев, советский азербайджанский певец.
- 1943 – Роберт де Ниро, американский актер, режиссер, продюсер.
- 1960 – Шон Пенн, американский актер, режиссер.
- 1968 – Андрей Кузьменко (Кузьма), украинский певец, телеведущий, солист группы "Скрябін".
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