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17 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 августа, 07:25
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День защиты черного кота, День памяти семи отроков, Авдотья Огуречница – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 августа.
17 августа: какой сегодня праздник
17 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 17 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 17 августа

  • День независимости отмечается в Индонезии и Габоне.
  • День генерала Сан-Мартина – в Аргентине чтят память героя борьбы за независимость страны от испанских колонизаторов в начале ХХ века.
  • День флага – свой национальный праздник чествует Боливия.
  • День защиты черного кота ( Black Cat Appreciation Day ) – неофициальный праздник, который отмечают любители пушистых питомцев с целью побороть суеверия.
  • День комиссионного магазина (Thrift Shop Day) или День секонд-хенда отмечается 17 августа.

Именинники 17 августа

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Антон, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен.

Какой сегодня церковный праздник

17 августа в православной церкви чтится память семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии, мученика Елевферия.

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В народе 17 августа почиталась Авдотья Огуречница. Именно на это время приходился последний сбор огурцов, а также разгар заготовки малины на зиму.

Приметы на 17 августа

  • Авдотья Огуречница семь дождей принесет;
  • какая погода на Авдотью – таким будет весь ноябрь;
  • настала Авдотья – пришло время сбора огурцов.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 августа

  • 1771 – английский ученый Джозеф Пристли открыл процесс фотосинтеза.
  • 1903 – учреждена Пулитцеровская премия в области литературы, журналистики, музыки и театра.
  • 1914 – во Львове основан добровольческий воинский легион "Украинские сечевые стрельцы".
  • 1918 – в Украине гетман Скоропадский установил 8-часовой рабочий день.

Кто родился 17 августа

  • 1942 – Муслим Магомаев, советский азербайджанский певец.
  • 1943 – Роберт де Ниро, американский актер, режиссер, продюсер.
  • 1960 – Шон Пенн, американский актер, режиссер.
  • 1968 – Андрей Кузьменко (Кузьма), украинский певец, телеведущий, солист группы "Скрябін".

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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