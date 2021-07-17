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17 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 июля, 07:25
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День эмодзи, День этнографа, День дарения подарков – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 июля.
17 июля: какой сегодня праздник
17 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 17 июля? День эмодзи, День этнографа, День дарения подарков, день рождения Диснейленда. День святого Андрея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Богдан, Василий, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Никон, Ольга, Савва, Татьяна, Тихон, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 июля.

  • Всемирный день международного уголовного правосудия (World Day for International Justice) – проводится под эгидой ООН с 1998 года.
  • День этнографа – свой профессиональный праздник отмечают представители различных этнографических школ.
  • Всемирный день эмодзи (World Emoji Day) – неофициальный праздник, появившийся в 2014 году, для людей, которые передают свои эмоции в соцсетях с помощью символов и картинок.
  • День дарения подарков – еще один неофициальный праздник, который проводится во многих странах мира, чтобы каждый мог поделиться заботой, хорошим настроением и сделать добрые дела.
  • День демократии – празднуется в Финляндии.

Какой сегодня праздник

17 июля в православной церкви чтится память святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киринейского. Празднование Галатской иконы Божией Матери.

В народе 17 июля чествовался Андрей Налива. По народным наблюдениям, в этот период на полях зреют и наливаются озимые культуры.

Приметы на 17 июля

  • сегодняшний дождь назывался андреевским;
  • на Наливу овес до половины урос;
  • каков Андрей Налива, таков и Калинник 11 августа;
  • если на Андрея на деревьях листья желтеют – осень будет ранней.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 июля

  • 1919 – завершилась польско-украинская война.
  • 1933 – запущен рейс первого парохода между Киевом и Херсоном после окончания строительства Днепровской ГЭС.
  • 1955 – в Америке открылся первый "Диснейленд".
  • 1962 – впервые советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли.
  • 2014 – в Донецкой области произошло крушение Боинга 777 рейсом Амстердам – Куала-Лумпур.
  • 2020 – Верховная Рада утвердила сокращение числа административных районов Украины с 490 до 138.

Кто родился 17 июля

  • 1846 – Николай Миклухо-Маклай, русский путешественник, этнограф, биолог.
  • 1849 – Олена Пчилка, украинская писательница, мать Леси Украинки.
  • 1940 – Александр Игишев, украинский режиссер.
  • 1945 – Алексей Рыбников, советский композитор.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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