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18 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
18 декабря, 07:25
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День работников органов ЗАГСа, Саввин день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 декабря.
18 декабря: какой сегодня праздник
18 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 18 декабря

  • Международный день мигрантов (International Migrants Day) – проводится, начиная с 2000 года под эгидой ООН в честь принятия в 1990 году Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
  • Международный день арабского языка – праздник для одного из шести официальных языков ООН отмечается в организации с 2010 года с целью укрепления межкультурного диалога и развития многоязычного мира.
  • День работников органов ЗАГСа – профессиональный праздник работников государственных органов регистрации актов гражданского состояния берет свою историю со времен СССР, и в постсоветское время многие страны продолжают отмечать праздник в этот день.

Именинники 18 декабря

День ангела сегодня отмечают: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

18 декабря в православной церкви чтится память преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян.

Народный праздник

В народе 18 декабря отмечался Саввин день. Считалось, что святой Савва продолжает работу, которую начала Варвара – морозит воду в водоемах, укрепляет зимние дороги. Об этом дне была поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает".

Приметы на 18 декабря

  • на Савву нельзя работать;
  • в Саввин день запрещено ругаться, особенно тем, у кого есть лошади, чтобы на зимней дороге не было беды;
  • если посвататься в Саввин день – семья будет крепкой;
  • если в Саввин день огонь в печи красный и поленья трещат – к морозам;
  • дым из трубы уходит вверх – к морозу, а если стелется к земле – ждать снегопада.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 декабря

  • 1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрифицированная железная дорога – метрополитен.
  • 1892 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Чайковского "Щелкунчик".
  • 1917 – в Киеве открылась Украинская государственная академия искусств.
  • 1940 – утвержден "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.
  • 1958 – запущен первый в мире спутник связи.

Кто родился 18 декабря

  • 1856 – Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон.
  • 1892 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург.
  • 1921 – Юрий Никулин, советский киноактер, клоун, телеведущий, директор Цирка на Цветном бульваре.
  • 1943 – Кит Ричардс, английский певец, гитарист, участник рок-группы The Rolling Stones.
  • 1946 – Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1963 – Брэд Питт, американский актер.
  • 1964 – Стив Остин, американский реслер, киноактер.
  • 1980 – Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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