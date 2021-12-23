23 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день сноуборда – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 декабря.

23 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 23 декабря

Всемирный день сноуборда (World snowboard day) – спортивный праздник проводится ежегодно, начиная с 2006 года, профессионалами и любителями этого снежного вида спорта.

Именинники 23 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

23 декабря в православной церкви чтится память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученика Гемела Пафлагонянина, преподобного Фомы, блаженного Иоанна и отцов его, блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских.

Народный праздник

В народе 23 декабря почитался святой Мина, которого считали целителем от глазных болезней. Люди говорили, что святой Мина дает глазам здоровье, возвращает слепым зрение, а еще иносказательно снимает пелену с глаз, мешающую заглянуть внутрь себя и отличать добро и зло, правду и ложь.

Приметы на 23 декабря:

со святого Мины тьма проходит мимо;

день начинает прибывать, светлое время суток растет;

на Мину читали заговор от нечисти, чтобы дети по ночам не пугались и крепко спали;

ясная погода на Мину – к скорым морозам;

облака в этот день – к похолоданию.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 декабря

1846 – братья Джордж и Майкл Боинги основали компанию по выпуску велосипедов, которая потом переквалифицировалась на авиастроение и авиаперевозки.

1873 – основано Научное общество имени Шевченко.

1900 – американский ученый Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

1913 – в России состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского "Илья Муромец".

1947 – 1 января в СССР объявлено праздничным и выходным днем.

1968 – американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны.

Кто родился 23 декабря

1858 – Владимир Немирович-Данченко, советский театральный режиссер, драматург.

1878 – Степан Тимошенко, российский, украинский и американский ученый-механик.

1924 – Михаил Водяной, украинский советский артист оперетты, актер, режиссер, конферансье.

1931 – Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер.

1936 – Юлий Ким, советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард.

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