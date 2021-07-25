25 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День работников торговли, День зубного техника, иконы Божией Матери Троеручица – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 июля.

25 июля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 25 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 25 июля

День работников торговли в Украине – в последнее воскресенье июля профессиональный праздник – у продавцов в Украине.

– в последнее воскресенье июля профессиональный праздник – у продавцов в Украине. День зубного техника – отмечают специалисты в области стоматологии.

– отмечают специалисты в области стоматологии. День республики – отмечает Тунис.

– отмечает Тунис. День конституции – празднует Пуэрто-Рико.

Именинники 25 июля

День ангела сегодня отмечают Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

25 июля в православной церкви наступает 5-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Маллеина, мучеников Феодора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве, мученицы Голиндухи, в святом крещении Марии, святого Иоанна и Гавриила Святогорца. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".

В народе 25 июля чествовался Прокл Плакальщик. Считалось, что в этот период выпадают обильные росы, а потому крестьяне спешили убрать урожай с полей и заготовить сено.

Приметы на 25 июля

на Прокла земля от росы промокла;

роса и туман – будут ясные дни;

на Прокла нет росы – это к ненастью.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 июля

1687 – Иван Мазепа стал гетманом Украины.

1814 – проведено первое испытание паровоза.

1947 – в Праге стартовал I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

1978 – в Англии родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

1984 – Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, которая вышла в открытый космос.

Кто родился 25 июля

1869 – Михаил Косач, украинский ученый-метеоролог, писатель, брат Леси Украинки.

1929 – Василий Шукшин, советский писатель, актер, режиссер.

1936 – Леонид Левин, советский архитектор, создатель мемориального комплекса Хатынь.

1958 – Терстон Мур, американский музыкант, гитарист, певец, композитор.

1959 – Андрей Харитонов, советский актер театра и кино, режиссер.

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