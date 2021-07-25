25 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 25 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Какой сегодня праздник, 25 июля
- День работников торговли в Украине – в последнее воскресенье июля профессиональный праздник – у продавцов в Украине.
- День зубного техника – отмечают специалисты в области стоматологии.
- День республики – отмечает Тунис.
- День конституции – празднует Пуэрто-Рико.
Именинники 25 июля
День ангела сегодня отмечают Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
25 июля в православной церкви наступает 5-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Маллеина, мучеников Феодора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве, мученицы Голиндухи, в святом крещении Марии, святого Иоанна и Гавриила Святогорца. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".
В народе 25 июля чествовался Прокл Плакальщик. Считалось, что в этот период выпадают обильные росы, а потому крестьяне спешили убрать урожай с полей и заготовить сено.
Приметы на 25 июля
- на Прокла земля от росы промокла;
- роса и туман – будут ясные дни;
- на Прокла нет росы – это к ненастью.
Интересные и важные события в Украине и мире 25 июля
- 1687 – Иван Мазепа стал гетманом Украины.
- 1814 – проведено первое испытание паровоза.
- 1947 – в Праге стартовал I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
- 1978 – в Англии родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.
- 1984 – Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, которая вышла в открытый космос.
Кто родился 25 июля
- 1869 – Михаил Косач, украинский ученый-метеоролог, писатель, брат Леси Украинки.
- 1929 – Василий Шукшин, советский писатель, актер, режиссер.
- 1936 – Леонид Левин, советский архитектор, создатель мемориального комплекса Хатынь.
- 1958 – Терстон Мур, американский музыкант, гитарист, певец, композитор.
- 1959 – Андрей Харитонов, советский актер театра и кино, режиссер.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.