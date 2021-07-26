26 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 26 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Какой сегодня праздник, 26 июля
- День парашютиста – ежегодно отмечается всеми профессионалами и любителями этого вида полета и планирования в небе.
- День эсперанто (Esperanto-Tago) – этот праздник отмечают почитатели первого в мире искусственно созданного языка.
- День дяди и тети (Uncle and Aunt Day) – очередной семейный праздник, на этот раз посвященный родным и близким людям.
Именинники 26 июля
День ангела сегодня отмечают: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
26 июля в православной церкви наступает 6-я неделя по Пятидесятнице. Отмечается собор архангела Гавриила. Чтится память преподобного Стефана Савваита, святителя Юлиана, епископа Кеноманийского, мученика Серапиона, мученика Маркиана.
В народе 26 июля чествовался Гаврила Летний. В этот период наливалось спелое зерно и как раз был разгар жатвы.
Приметы на 26 июля
- сухая погода на Гаврилу – к сухой осени;
- проливные дожди – к гибели урожая;
- если на Гаврилу ласточки низко летают – к глубокой осени;
- в этот день хорошо заниматься уборкой и нельзя лениться.
Интересные и важные события в Украине и мире 26 июля
- 1708 – гетман Мазепа приказал казнить украинского деятеля Василия Кочубея.
- 1805 – извержение вулкана Везувия с многочисленными жертвами и разрушением Неаполя.
- 1887 – в Польше вышел первый учебник международного языка эсперанто.
- 1908 – в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в феврале из Нью-Йорка.
- 1925 – совершил взлет первый советский пассажирский самолет "К-1".
Кто родился 26 июля
- 1856 – Джордж Бернард Шоу, британский писатель, драматург.
- 1885 – Андре Моруа, французский писатель, романист, эссеист.
- 1943 – Мик Джаггер, английский музыкант, вокалист группы The Rolling Stones.
- 1949 – Роджер Тейлор, английский музыкант, ударник группы Queen.
- 1959 – Кевин Спейси, американский актер кино, кинорежиссер.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.