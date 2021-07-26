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26 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 июля, 07:25
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День дяди и тети, День парашютиста, День эсперанто, День архангела Гавриила – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 июля
26 июля: какой сегодня праздник
26 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 26 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 26 июля

  • День парашютиста – ежегодно отмечается всеми профессионалами и любителями этого вида полета и планирования в небе.
  • День эсперанто (Esperanto-Tago) – этот праздник отмечают почитатели первого в мире искусственно созданного языка.
  • День дяди и тети (Uncle and Aunt Day) – очередной семейный праздник, на этот раз посвященный родным и близким людям.

Именинники 26 июля

День ангела сегодня отмечают: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

26 июля в православной церкви наступает 6-я неделя по Пятидесятнице. Отмечается собор архангела Гавриила. Чтится память преподобного Стефана Савваита, святителя Юлиана, епископа Кеноманийского, мученика Серапиона, мученика Маркиана.

В народе 26 июля чествовался Гаврила Летний. В этот период наливалось спелое зерно и как раз был разгар жатвы.

Приметы на 26 июля

  • сухая погода на Гаврилу – к сухой осени;
  • проливные дожди – к гибели урожая;
  • если на Гаврилу ласточки низко летают – к глубокой осени;
  • в этот день хорошо заниматься уборкой и нельзя лениться.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 июля

  • 1708 – гетман Мазепа приказал казнить украинского деятеля Василия Кочубея.
  • 1805 – извержение вулкана Везувия с многочисленными жертвами и разрушением Неаполя.
  • 1887 – в Польше вышел первый учебник международного языка эсперанто.
  • 1908 – в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в феврале из Нью-Йорка.
  • 1925 – совершил взлет первый советский пассажирский самолет "К-1".

Кто родился 26 июля

  • 1856 – Джордж Бернард Шоу, британский писатель, драматург.
  • 1885 – Андре Моруа, французский писатель, романист, эссеист.
  • 1943 – Мик Джаггер, английский музыкант, вокалист группы The Rolling Stones.
  • 1949 – Роджер Тейлор, английский музыкант, ударник группы Queen.
  • 1959 – Кевин Спейси, американский актер кино, кинорежиссер.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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