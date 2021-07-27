27 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День сони, День ходулей, день апостола от 70-ти Акилы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 июля.

27 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 27 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 27 июля

День сони (Unikeonpaiva) – празднуется в Финляндии в честь католических святых, проспавших 200 лет в пещере.

День ходулей (Walk on Stilts Day) – необычный праздник в этот день проводится любителями такого вида передвижения.

День победы в Отечественной освободительной войне 1950-1953 гг. – отмечается в КНДР.

День памяти погибших за независимость – чтится во Вьетнаме.

Именинники 27 июля

День ангела сегодня отмечают: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

27 июля в православной церкви чтится память апостола от 70-х Акилы, мученика Юста, преподобного Елия, монаха, преподобного Онисима, чудотворца, преподобного Стефана Махрищского, преподобного Никодима Святогорца.

В народе 27 июля почитали Акилу и Онисима. Люди наблюдали, что с этого периода постепенно начинали желтеть листья на деревьях, а на полях появлялись сильные ветра и грозы, от которых нужно было беречь урожай.

Приметы на 27 июля

идут дожди на Акилу – к богатому урожаю грибов;

спастись от грозы помогут заговоры;

а еще от грозы нельзя прятаться под высокими деревьями.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 июля

1866 – проложен трансатлантический телеграфный кабель между Англией и Америкой.

1900 – День рождения главного американского гамбургера.

1921 – в Канаде впервые был получен инсулин.

2002 – во Львове произошла крупнейшая трагедия в истории мировых авиашоу, в результате падения самолета Су-27 погибло более 70 человек.

Кто родился 27 июля

1915 – Марио Дель Монако, итальянский оперный певец-тенор.

1923 – Масутацу Ояма, мастер карате, основатель стиля Кекусинкай.

1929 – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.

1936 – Марис Лиепа, советский артист балета.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.