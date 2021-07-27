27 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 27 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще міркуєте, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Яке сьогодні свято, 27 липня
- День соні (Unikeonpaiva) – святкується в Фінляндії на честь католицьких святих, які проспали 200 років у печері.
- День ходулів (Walk on Stilts Day) – незвичайне свято в цей день проводиться любителями такого виду пересування.
- День перемоги у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 рр. – відзначається в КНДР.
- День пам'яті загиблих за незалежність – шанується у В'єтнамі.
Іменинники 27 липня
День ангела сьогодні відзначають: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
27 липня в православній церкві шанується пам'ять апостола від 70-х Акіли, мученика Юста, преподобного Елія, ченця, преподобного Онисима, чудотворця, преподобного Стефана Махрищського, преподобного Никодима Святогорця.
У народі 27 липня шанували Аквилу й Онисима. Люди спостерігали, що з цього періоду поступово починало жовтіти листя на деревах, а на полях з'являлися сильні вітри і грози, від яких потрібно було берегти врожай.
Прикмети на 27 липня
- йдуть дощі на Аквилу – до багатого врожаю грибів;
- врятуватися від грози допоможуть замовляння;
- а ще від грози не можна ховатися під високими деревами.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 липня
- 1866 – прокладено трансатлантичний телеграфний кабель між Англією та Америкою.
- 1900 – День народження головного американського гамбургера.
- 1921 – в Канаді вперше був отриманий інсулін.
- 2002 – у Львові відбулася найбільша трагедія в історії світових авіашоу, внаслідок падіння літака Су-27 загинуло понад 70 осіб.
Хто народився 27 липня
- 1915 – Маріо Дель Монако, італійський оперний співак-тенор.
- 1923 – Масутацу Ояма, майстер карате, засновник стилю Кекусинкай.
- 1929 – Іван Гнатюк, український поет, перекладач.
- 1936 – Маріс Лієпа, радянський артист балету.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.