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День удачи для творческих людей – гороскоп на завтра, 7 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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6 февраля, 19:30
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Неделя начнется с нервного понедельника, однако скромным и тихим людям может крупно повезти, сообщают астрологи

Неделя начинается с дня, предшествующего точной фазе Луны – первой четверти. Этот день может быть нервным. Но скромным, спокойным людям в этот день повезет. Так считают астрологи, которые рассчитывают прогнозы для "Сегодня".

Завтра – можно искать деньги, вы их непременно найдете. Хороший день, чтобы подавать иск в суд, участвовать в судебном заседании. Все дела, касающиеся недвижимости, должны принести успех. А еще, полезно голодать, очищать желудок и кишечник. Но особенно хорошо завтра заниматься творчеством, создавать и воплощать в жизнь нечто новое, не похожее ни на что. Творческих людей ждет удача.

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Прогнозы для знаков весьма индивидуальны. Тельцы и Девы сейчас сконцентрированы и у них все получится. У Овнов и Стрельцов могут быть проблемы из-за поспешности.

  • Овны, не принимайте поспешных решений, особенно связанных с деньгами.
  • Тельцы, у вас заметно улучшится настроение. Почувствуете прилив сил.
  • Близнецы могут быть чем-то удивлены и смущены. Не робейте, действуйте решительнее.
  • Ракам принять ответственное решение помогут друзья. Ждите хороших новостей.
  • Львы думают, как воплотить в жизнь свои оригинальные идеи. Придется основательно поработать – но вы останетесь удовлетворены результатом.
  • Девам в голову приходят мысли об отвлеченных вещах. Обострится любознательность. Предстоит позитивное общение.
  • Весы внезапно заинтересуются каким-то бизнес-проектом, придумают, как привлечь деньги или куда их вложить.
  • Скорпионы будут заниматься семейными делами или получат приглашение на свидание. В работе вас ждет успех.
  • Стрельцы рискуют потерять попусту много времени. Вас будут занимать домашние дела.
  • Козероги успеют все, что себе напланировали. День связан с визитами гостей, а также развлечениями.
  • Водолеи много времени проведут дома, в кругу семьи. Вероятно общение с родителями.
  • Рыбы буду заниматься планированием. Можете отправиться в небольшую поездку или на прогулку.

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