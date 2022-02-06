День удачи для творческих людей – гороскоп на завтра, 7 февраля для всех знаков Зодиака

Неделя начнется с нервного понедельника, однако скромным и тихим людям может крупно повезти, сообщают астрологи

Неделя начинается с дня, предшествующего точной фазе Луны – первой четверти. Этот день может быть нервным. Но скромным, спокойным людям в этот день повезет. Так считают астрологи, которые рассчитывают прогнозы для "Сегодня".

Завтра – можно искать деньги, вы их непременно найдете. Хороший день, чтобы подавать иск в суд, участвовать в судебном заседании. Все дела, касающиеся недвижимости, должны принести успех. А еще, полезно голодать, очищать желудок и кишечник. Но особенно хорошо завтра заниматься творчеством, создавать и воплощать в жизнь нечто новое, не похожее ни на что. Творческих людей ждет удача.

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Прогнозы для знаков весьма индивидуальны. Тельцы и Девы сейчас сконцентрированы и у них все получится. У Овнов и Стрельцов могут быть проблемы из-за поспешности.