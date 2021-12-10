Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 11 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 11 декабря 2021 года. Этот день принесет чувство всепрощения и расслабленности, что полностью соответствует настроению для выходного.

Гороскоп на 11 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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У вас законный выходной, так что отключайте телефон, иначе кто-то из коллег может запросто испортить вам день. Лучше обратите свой взор в сторону личной жизни – она, похоже, налаживается так, как вам хочется.

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Гороскоп на 11 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Ваше свободное время дороже чьих-то сумасбродных идей. Если вы уверены в том, что затея бессмысленна, даже не начинайте ее. Всему свое время, так что не подгоняйте события, а просто наслаждайтесь сегодняшним днем.

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Гороскоп на 11 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не торопитесь оценивать происходящее – возникшая ситуация на деле может оказаться чьей-то неудачной шуткой. Посвятите этот день себе. Вам нужно отдохнуть и запастись энергией – скоро ее потребуется много.

Гороскоп на 11 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще реально как-то разобраться, а все остальное может испортить вам день. Родня пристально следит за вашими действиями – порадуйте их своим вниманием.

Гороскоп на 11 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Не вступайте в сделку с собственной совестью, играйте честно – тогда и приз будет вам в радость. Приложите максимум усилий для того, чтобы ваше настроение было прекрасным. От этого зависит погода в семье.

Гороскоп на 11 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы взяли слишком высокий темп, и у вас может не получиться рассчитать собственные силы так, чтоб их хватило до конца выходного дня. Вам полезно просто отдохнуть, побыть наедине с собой и пораньше лечь спать.

Гороскоп на 11 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вас ожидает множество сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, поскольку вы даже не знаете, из какой они области. "Не попробуешь – не узнаешь" – таков девиз этого дня. Только учтите, что пробовать можно далеко не все.

Гороскоп на 11 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У вас появится возможность делать все, что хочется. Пользуйтесь каждым удачным моментом – их будет более чем достаточно. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам. Но это почему-то быстро надоедает.

Гороскоп на 11 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Соберите семью, пригласите друзей, приготовьте оригинальный обед или удивите близких приятными сюрпризами. Сознание собственной незаменимости будет греть вам душу весь день. Что еще нужно человеку для счастья?

Гороскоп на 11 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вы будете выделяться на фоне общей массы людей. И даже не пытайтесь спрятать куда-нибудь собственную индивидуальность. Лучше применить ее на практике, к примеру, завести новое интересное знакомство.

Гороскоп на 11 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Не стремитесь куда-то перемещаться в этот день, ваш дом – ваша крепость. Не все цели и желания будут подвластны вам и достижимы. Зато вы получите заряд положительной энергии, что уже совсем неплохо.

Гороскоп на 11 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Запланируйте на этот день что-то развлекательное, а вот все рабочие вопросы отложите до понедельника. Это не самое подходящее время для размышлений. Просто расслабьтесь в кругу друзей и близких.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.