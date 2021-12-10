Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 11 декабря 2021 года. Этот день принесет чувство всепрощения и расслабленности, что полностью соответствует настроению для выходного.
Гороскоп на 11 декабря для Овна
У вас законный выходной, так что отключайте телефон, иначе кто-то из коллег может запросто испортить вам день. Лучше обратите свой взор в сторону личной жизни – она, похоже, налаживается так, как вам хочется.
самое интересное в мире новостей
Похоже, что-то лопнуло
или страница не найденаНа главную
Гороскоп на 11 декабря для Тельца
Ваше свободное время дороже чьих-то сумасбродных идей. Если вы уверены в том, что затея бессмысленна, даже не начинайте ее. Всему свое время, так что не подгоняйте события, а просто наслаждайтесь сегодняшним днем.
Гороскоп на 11 декабря для Близнецов
Не торопитесь оценивать происходящее – возникшая ситуация на деле может оказаться чьей-то неудачной шуткой. Посвятите этот день себе. Вам нужно отдохнуть и запастись энергией – скоро ее потребуется много.
Гороскоп на 11 декабря для Рака
Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще реально как-то разобраться, а все остальное может испортить вам день. Родня пристально следит за вашими действиями – порадуйте их своим вниманием.
Гороскоп на 11 декабря для Льва
Не вступайте в сделку с собственной совестью, играйте честно – тогда и приз будет вам в радость. Приложите максимум усилий для того, чтобы ваше настроение было прекрасным. От этого зависит погода в семье.
Гороскоп на 11 декабря для Девы
Вы взяли слишком высокий темп, и у вас может не получиться рассчитать собственные силы так, чтоб их хватило до конца выходного дня. Вам полезно просто отдохнуть, побыть наедине с собой и пораньше лечь спать.
Гороскоп на 11 декабря для Весов
Вас ожидает множество сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, поскольку вы даже не знаете, из какой они области. "Не попробуешь – не узнаешь" – таков девиз этого дня. Только учтите, что пробовать можно далеко не все.
Гороскоп на 11 декабря для Скорпиона
У вас появится возможность делать все, что хочется. Пользуйтесь каждым удачным моментом – их будет более чем достаточно. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам. Но это почему-то быстро надоедает.
Гороскоп на 11 декабря для Стрельца
Соберите семью, пригласите друзей, приготовьте оригинальный обед или удивите близких приятными сюрпризами. Сознание собственной незаменимости будет греть вам душу весь день. Что еще нужно человеку для счастья?
Гороскоп на 11 декабря для Козерога
Вы будете выделяться на фоне общей массы людей. И даже не пытайтесь спрятать куда-нибудь собственную индивидуальность. Лучше применить ее на практике, к примеру, завести новое интересное знакомство.
Гороскоп на 11 декабря для Водолея
Не стремитесь куда-то перемещаться в этот день, ваш дом – ваша крепость. Не все цели и желания будут подвластны вам и достижимы. Зато вы получите заряд положительной энергии, что уже совсем неплохо.
Гороскоп на 11 декабря для Рыб
Запланируйте на этот день что-то развлекательное, а вот все рабочие вопросы отложите до понедельника. Это не самое подходящее время для размышлений. Просто расслабьтесь в кругу друзей и близких.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.