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Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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10 января, 18:00
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Астрологический прогноз на 11 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 11 января 2022 года. День подарит много энергии, бодрости и активности, когда сил хватает на все задуманное.

Гороскоп на 11 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Никто кроме вас не может знать, что вам на самом деле нужно. И только от вас зависит, сможете ли вы обрести желаемое. Постарайтесь четко формулировать свои запросы и слаженно действовать.

Гороскоп на 11 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Какой бы сложной ни была проблема, вы с легкостью ее разрешите, причем даже самостоятельно. Только имейте в виду, что к вечеру к вам выстроится очередь из требующих помощи.

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Гороскоп на 11 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

В этот день ваша дисциплина будет хромать на обе ноги. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность – только сами утомитесь и рассмешите окружающих. Ей тоже можно найти применение.

Гороскоп на 11 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вам будет полезно общество оптимистично настроенного и при этом очень рационального человека. Как-то мрачновато вы воспринимаете окружающих. Взгляните на них с позитивной точки зрения.

Гороскоп на 11 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы окажетесь в центре внимания людей, которые ранее вас особо не замечали. Если вам интересно знать, отчего такой интерес к вашей персоне, спуститесь с небес на землю и поменьше фантазируйте.

Гороскоп на 11 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Мир будет практически таким, каким вы хотели бы его видеть. Пользуйтесь ситуацией для себя, ведь этот период ненадолго. Можете не пытаться убедить кого-то в своей философии – вас не поймут.

Гороскоп на 11 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Если над вами решат подшутить, это не повод обижаться или мстить, ведь от вас ожидают подобной реакции. Сделайте вид, что вы ничего не заметили – это в разы возвысит вас в глазах окружающих.

Гороскоп на 11 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Пришло время избавиться от мыслей и воспоминаний, которые причиняют вам дискомфорт. В этот день вы будете достаточно сильны для подобных кардинальных шагов. Вечером полезно побыть в одиночестве.

Гороскоп на 11 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На горизонте замаячат старые и уже забытые знакомые, которые предоставят вам хорошие перспективы. Но будьте внимательны и не доверяйте всем подряд: вы можете оказаться жертвой махинаторов.

Гороскоп на 11 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не оправдывайте свои неразумные поступки – кого вы пытаетесь обмануть таким образом? Лучше сделайте что-нибудь действительно полезное, и вы увидите, что на самом деле способны на многое.

Гороскоп на 11 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вдохновить окружающих на благие дела вам будет проще простого. Остается надеяться, что это не повлияет на искренность и чистоту ваших помыслов. При всех выгодных перспективах сохраните в себе человечность.

Гороскоп на 11 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Если вы не понимаете поступки окружающих, это не значит, что нужно навязывать им свою правоту. Для начала просто поинтересуйтесь мотивами их поведения. И не отвлекайтесь на посторонние дела.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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