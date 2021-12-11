Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 12 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 12 декабря 2021 года. Постарайтесь не поддаться на соблазны, которыми будет наполнен день, и тогда ваш выходной пройдет прекрасно.

Гороскоп на 12 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Настройтесь на позитив, чтобы не быть слишком уязвимыми, и тогда ситуация изменится в лучшую сторону. И не бросаетесь в крайности из-за желания лучше проявить себя, чтобы это не отразилось на отношениях с близкими.

Гороскоп на 12 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Ваши переживания абсолютно беспочвенны, и вы сами это увидите. Можете смело начинать задуманное дело – вы с ним справитесь. День отлично подходит для развлечений, не требующих особых усилий и энергии.

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Гороскоп на 12 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вас ждет прекрасный во всех отношениях выходной – просто отдыхайте. Не торопитесь окончательно высказывать собственное мнение, потому что оно может поменяться несколько раз в течение дня.

Гороскоп на 12 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Все изменения будут только на пользу. Поэтому подумайте хорошенько, что именно вы хотите улучшить, принимайтесь за дело, и у вас все получится. Вы будете пребывать в отличной форме и настроении.

Гороскоп на 12 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Ваши амбиции будут продвигать вас вперед. Вы заслужили комплименты, так что не вздумайте отмахиваться от них. А если будете продолжать в том же духе, то получите признание и овации, но лучше сделать паузу.

Гороскоп на 12 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Даже если в этот день что-то получится не так, как вы себе представляли, это не повод для расстройства. Смените пластинку и попробуйте реализовать себя в чем-то другом. Тем более, вас ждет поддержка.

Гороскоп на 12 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Ничто не должно помешать исполнению ваших желаний. Но это не значит, что они воплотятся сами собой – вам придется приложить усилия. Вот только времени на внедрение всех ваших планов будет маловато.

Гороскоп на 12 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вы можете позволить себе немного отступить от общепринятых норм поведения. Ваши окружающие слишком назойливы – если не хотите испортить с ними отношения, лучше скройтесь на какое-то время.

Гороскоп на 12 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Радушный прием вам обеспечен, куда бы вы ни пришли. Но не стоит слишком рассчитывать на поддержку окружающих. Когда речь заходит о деньгах, важно думать и взвешивать все обстоятельства.

Гороскоп на 12 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Продумайте заранее, как вы хотите провести нынешний день. У вас накопилось столько энергии, что ее срочно нужно куда-то потратить. Будьте осмотрительны – вам могут напомнить ваши слова и попросить соответствовать.

Гороскоп на 12 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы будете склонны впадать в крайности, поэтому можете немного удалиться от реальности. Но если хотите рискнуть, то в этот день вы можете себе это позволить. Только потом не удивляйтесь тому, куда вас занесло.

Гороскоп на 12 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Иногда лучше промолчать, чем проговориться, а тем более выдать чужую тайну. Удача будет сопровождать вас до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете. Набирайтесь впечатлений, эмоций и сил на неделю вперед.

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