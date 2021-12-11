Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💸 Тысяча Зеленского

Handmade снежинки

Гадаем на Андрея

Декор из мандарин

Елочные украшения

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
11 декабря, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 12 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 12 декабря 2021 года. Постарайтесь не поддаться на соблазны, которыми будет наполнен день, и тогда ваш выходной пройдет прекрасно.

Гороскоп на 12 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Настройтесь на позитив, чтобы не быть слишком уязвимыми, и тогда ситуация изменится в лучшую сторону. И не бросаетесь в крайности из-за желания лучше проявить себя, чтобы это не отразилось на отношениях с близкими.

Гороскоп на 12 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Ваши переживания абсолютно беспочвенны, и вы сами это увидите. Можете смело начинать задуманное дело – вы с ним справитесь. День отлично подходит для развлечений, не требующих особых усилий и энергии.

Реклама

Гороскоп на 12 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вас ждет прекрасный во всех отношениях выходной – просто отдыхайте. Не торопитесь окончательно высказывать собственное мнение, потому что оно может поменяться несколько раз в течение дня.

Гороскоп на 12 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Все изменения будут только на пользу. Поэтому подумайте хорошенько, что именно вы хотите улучшить, принимайтесь за дело, и у вас все получится. Вы будете пребывать в отличной форме и настроении.

Гороскоп на 12 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Ваши амбиции будут продвигать вас вперед. Вы заслужили комплименты, так что не вздумайте отмахиваться от них. А если будете продолжать в том же духе, то получите признание и овации, но лучше сделать паузу.

Гороскоп на 12 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Даже если в этот день что-то получится не так, как вы себе представляли, это не повод для расстройства. Смените пластинку и попробуйте реализовать себя в чем-то другом. Тем более, вас ждет поддержка.

Гороскоп на 12 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Ничто не должно помешать исполнению ваших желаний. Но это не значит, что они воплотятся сами собой – вам придется приложить усилия. Вот только времени на внедрение всех ваших планов будет маловато.

Гороскоп на 12 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вы можете позволить себе немного отступить от общепринятых норм поведения. Ваши окружающие слишком назойливы – если не хотите испортить с ними отношения, лучше скройтесь на какое-то время.

Гороскоп на 12 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Радушный прием вам обеспечен, куда бы вы ни пришли. Но не стоит слишком рассчитывать на поддержку окружающих. Когда речь заходит о деньгах, важно думать и взвешивать все обстоятельства.

Гороскоп на 12 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Продумайте заранее, как вы хотите провести нынешний день. У вас накопилось столько энергии, что ее срочно нужно куда-то потратить. Будьте осмотрительны – вам могут напомнить ваши слова и попросить соответствовать.

Гороскоп на 12 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы будете склонны впадать в крайности, поэтому можете немного удалиться от реальности. Но если хотите рискнуть, то в этот день вы можете себе это позволить. Только потом не удивляйтесь тому, куда вас занесло.

Гороскоп на 12 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Иногда лучше промолчать, чем проговориться, а тем более выдать чужую тайну. Удача будет сопровождать вас до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете. Набирайтесь впечатлений, эмоций и сил на неделю вперед.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
6 - 12 декабря
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в декабре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять