Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Handmade снежинки

Посевалки на удачу и богатство

Декор из мандарин

Колядки-антиковидки

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 17 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 17 января 2022 года. Наступает благоприятный период гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

Гороскоп на 17 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Постарайтесь в начале рабочей недели найти время, чтобы абстрагироваться от проблем на работе и заняться семейными делами. Вам важно достичь полного взаимопонимания со своей второй половинкой.

Гороскоп на 17 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Соберитесь: вам обязательно надо быть в хорошей форме и отвлечься от переполняющих вас эмоций. Скройте их за маской уверенности в себе. А вот ваша рассеянность может сыграть с вами злую шутку.

Реклама

Гороскоп на 17 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Чем искреннее вы будете к окружающим, тем лучше. Близким может не хватать вашей теплоты и участия, а коллегам – умного совета. Даря свою внимательность, вы приобретете гораздо более ценные вещи.

Гороскоп на 17 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

У вас получится осуществить все задуманное. Главное – постарайтесь избегать сильных эмоций и прислушивайтесь к голосу разума. Лучше оставьте свое мнение при себе, если вас о нем не спрашивают.

Гороскоп на 17 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Готовьтесь к тому, что на вас взвалят основную долю ответственности в общем деле. Возможно, именно в этот день вы совершите прорыв в своей работе и существенно улучшите финансовое положение.

Гороскоп на 17 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Наступил момент заняться чем-то новым. Эти проекты приведут к удовлетворению ваших амбиций и крепкому финансовому благополучию. Согласитесь, приятно ощущавать твердую почву под ногами.

Гороскоп на 17 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Налаживайте отношения с коллегами и деловыми партнерами. Это залог успешного ведения дел как сейчас, так и в будущем. А вот семейные дела придется на время отложить – бизнес сейчас в приоритете.

Гороскоп на 17 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вас могут неожиданно посетить люди, с которыми давно не было связи. Не бойтесь: вы с удовольствием пообщаетесь с ними, а может быть, сразу же совместно придумаете несколько новых проектов.

Гороскоп на 17 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Действуйте целенаправленно и продуманно, а решая личные вопросы, задумывайтесь о последствиях. Удача вам будет сопутствовать. А вот лишний риск вам совершенно ни к чему, особенно в этот день.

Гороскоп на 17 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Состояние ваших дел на работе не вызывает опасений. Но не стоит доверять непроверенным людям и новым партнерам. Фортуна переменчива. Старайтесь больше двигаться и уделите внимание спорту.

Гороскоп на 17 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Не стоит обсуждать с коллегами свои планы – полезно проявить самостоятельность. Ваша личная жизнь начинает меняться к лучшему. Не теряйте надежду получить желаемое в ближайшее время – вы это заслужили.

Гороскоп на 17 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Ищите новые решения старых проблем – так вам будет намного проще преодолеть все трудности, возникающие на вашем пути. Креативное мышление и нестандартный подход к делу только приветствуются.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
10 — 16 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять