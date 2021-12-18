Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 19 декабря 2021 года. Это будет день гармонии, радости, беззаботности и единения внутреннего мира с внешним.
Гороскоп на 19 декабря для Овна
Одного желания будет явно мало. Не будьте сторонним наблюдателем происходящих событий, активно участвуйте в них – от этого будет зависеть будущее вас и вашей семьи. Постарайтесь произвести впечатление.
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Гороскоп на 19 декабря для Тельца
Предсказать ход мыслей и действия окружающих вас людей будет невозможно. Для решения вопроса, который вас давно занимает, нужен новый и совершенно неожиданный подход, иначе ничего не получится.
Гороскоп на 19 декабря для Близнецов
Не пытайтесь никому давать советы. Вас не будут слушать, да к тому же еще и упрекнут в том, что вы лезете не в свое дело. Силой мысли гора не сдвинется с места, найдите себе помощников и действуйте сообща.
Гороскоп на 19 декабря для Рака
Если вы готовы приложить усилия, чтобы осчастливить ближних – вам это удастся сделать. Наслаждайтесь полученным результатом. Вот только не надо притягивать на себя чужие проблемы.
Гороскоп на 19 декабря для Льва
Следите за своими словами, потому что вас могут неправильно понять, и потом будет непросто доказать, что вы совсем не то имели в виду. Побалуйте семью чем-нибудь радостным, позитивным и-расслабляющим.
Гороскоп на 19 декабря для Девы
В этот день потратьте максимум энергии на позитивные эмоции. Уделите время семье и подарите близким ощущение праздника – вы же хотите увидеть их улыбки? А мелкие бытовые заботы могут и подождать.
Гороскоп на 19 декабря для Весов
В этот выходной именно вы будете хозяином положения. Поэтому получите то, что хотите, и тогда, когда этого желаете. Не стоит проверять свое самочувствие на выдержку – оно может дать сбой в неподходящий момент.
Гороскоп на 19 декабря для Скорпиона
Если вы дали обещание и не выполнили, будьте готовы к тому, что вам напомнят об этом. Постарайтесь никого не забыть и не обделить своим вниманием. Но и о себе также не забудьте – просто отдохните.
Гороскоп на 19 декабря для Стрельца
Окружающим необязательно знать подробности вашей жизни, особенно если в ней что-то не заладилось. Подобное притягивает подобное, так что старайтесь улыбаться – и вскоре настроение улучшится.
Гороскоп на 19 декабря для Козерога
У вас получится все задуманное, нужно только подготовиться основательно, чтобы ничего не упустить. Вы не одиноки – где-то рядом есть человек, который испытывает те же эмоции, что и вы – осмотритесь вокруг.
Гороскоп на 19 декабря для Водолея
Чем раньше вы проснетесь, тем больше успеете сделать – это будет плодотворный день. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, тогда примите максимальные меры предосторожности.
Гороскоп на 19 декабря для Рыб
Ваши собеседники имеют право высказать свою точку зрения. Сделайте паузу в своем монологе и предоставьте им такую возможность. Вашему общению вредят ваши же эмоции – не стоит так бурно на все реагировать.
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