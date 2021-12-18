Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 19 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 19 декабря 2021 года. Это будет день гармонии, радости, беззаботности и единения внутреннего мира с внешним.

Гороскоп на 19 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Одного желания будет явно мало. Не будьте сторонним наблюдателем происходящих событий, активно участвуйте в них – от этого будет зависеть будущее вас и вашей семьи. Постарайтесь произвести впечатление.

Гороскоп на 19 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Предсказать ход мыслей и действия окружающих вас людей будет невозможно. Для решения вопроса, который вас давно занимает, нужен новый и совершенно неожиданный подход, иначе ничего не получится.

Реклама

Гороскоп на 19 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не пытайтесь никому давать советы. Вас не будут слушать, да к тому же еще и упрекнут в том, что вы лезете не в свое дело. Силой мысли гора не сдвинется с места, найдите себе помощников и действуйте сообща.

Гороскоп на 19 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Если вы готовы приложить усилия, чтобы осчастливить ближних – вам это удастся сделать. Наслаждайтесь полученным результатом. Вот только не надо притягивать на себя чужие проблемы.

Гороскоп на 19 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Следите за своими словами, потому что вас могут неправильно понять, и потом будет непросто доказать, что вы совсем не то имели в виду. Побалуйте семью чем-нибудь радостным, позитивным и-расслабляющим.

Гороскоп на 19 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В этот день потратьте максимум энергии на позитивные эмоции. Уделите время семье и подарите близким ощущение праздника – вы же хотите увидеть их улыбки? А мелкие бытовые заботы могут и подождать.

Гороскоп на 19 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В этот выходной именно вы будете хозяином положения. Поэтому получите то, что хотите, и тогда, когда этого желаете. Не стоит проверять свое самочувствие на выдержку – оно может дать сбой в неподходящий момент.

Гороскоп на 19 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Если вы дали обещание и не выполнили, будьте готовы к тому, что вам напомнят об этом. Постарайтесь никого не забыть и не обделить своим вниманием. Но и о себе также не забудьте – просто отдохните.

Гороскоп на 19 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Окружающим необязательно знать подробности вашей жизни, особенно если в ней что-то не заладилось. Подобное притягивает подобное, так что старайтесь улыбаться – и вскоре настроение улучшится.

Гороскоп на 19 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

У вас получится все задуманное, нужно только подготовиться основательно, чтобы ничего не упустить. Вы не одиноки – где-то рядом есть человек, который испытывает те же эмоции, что и вы – осмотритесь вокруг.

Гороскоп на 19 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Чем раньше вы проснетесь, тем больше успеете сделать – это будет плодотворный день. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, тогда примите максимальные меры предосторожности.

Гороскоп на 19 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Ваши собеседники имеют право высказать свою точку зрения. Сделайте паузу в своем монологе и предоставьте им такую возможность. Вашему общению вредят ваши же эмоции – не стоит так бурно на все реагировать.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.