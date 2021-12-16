Общий прогноз для знака зодиака Близнецы на 2022 год

Близнецы / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающий год 2022 Черного Водяного Тигра будет неоднозначным для представителей знака Близнецы . С одной стороны, вы, как всегда, окажетесь на высоте, с другой – коварный Тигр периодически будет подбрасывать вам непростые задачи во всех сферах жизни: карьере, деньгах, здоровье, отдыхе, любви. Сможете ли вы справиться с вызовами, насколько хватит вашей смекалки, чтобы решить все головоломки от символа года? Читайте подробный гороскоп на 2022 год для знака зодиака Близнецы.

Гороскоп на 2022 год для знака Близнецы: работа и карьера

Представителей знака Близнецы в 2022 году часто будет преследовать ощущение, что все идет не так, как запланировано , и мешает достигнуть поставленной цели. Вы как будто гонитесь за чем-то, но при этом стоите на месте. Попробуйте просто переждать неприятный период, к примеру в отпуске, а затем снова приступить к работе отдохнувшим и посвежевшим.

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Гороскоп на 2022 год для знака Близнецы: деньги и финансы

У Близнецов в 2022 году возможны финансовые дыры. При хороших заработках вас часто будут подстерегать непредвиденные ситуации, требующие расходов . То ли ваши родные терпят бедствие, то ли близкие люди просят о помощи – вы поспешите всех поддержать материально. Но не хватайтесь за сомнительные предложения – лучше пересмотрите свой бюджет.

Гороскоп на 2022 год для знака Близнецы: любовь и отношения

Близнецам в наступающем 2022 году следует быть более открытыми. Доверяйте своим любимым . А вот если вы будете проявлять излишнюю ревность, Черный Тигр может сделать ее действительно обоснованной. Это деструктивное чувство, которое никак не скрепляет любовь, а наоборот, рушит семью. Лучше доверьтесь чувству, и тогда год будет гармоничным.

Гороскоп на 2022 год для знака Близнецы: здоровье и питание

В череде ежедневных радостей и тревог не забывайте о своей нервной системе , ведь она у вас одна. Чтобы снять усталость и стресс, полезно обратиться к массажисту. Также отличное средство от хандры – это бег трусцой, зарядка или другие ненавязчивые виды спорта. Не стоит в 2022 году переедать и злоупотреблять алкоголем, иначе у вас добавится еще одна проблема – с вашей печенью.

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Гороскоп на 2022 год для знака Близнецы: отдых и путешествия

Лучшим отдыхом для уставшего организма в 2022 году у Близнецов станет смена вида деятельности и впечатлений . Если ваша работа в офисе, за бумагами и расчетами, то релаксировать на выходных нужно выезжая на природу. И наоборот – тяжелый физический труд будет сполна вознагражден расслаблением на диване или на массажном столе.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.