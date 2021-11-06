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Гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 ноября, 18:00
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Астрологический прогноз на 7 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 7 ноября 2021 года. Настоящий выходной день, когда ничем не хочется заниматься и легко поддаться соблазнам.

Гороскоп на 7 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Не спорьте с природой – это все равно бесполезно. Лучше проявите аккуратность и внимательность, иначе ошибки будут вам дорого стоить. Велика вероятность того, что часть дня придется провести за работой.

Гороскоп на 7 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Если вы решили кого-то разыграть, то лучше позаботиться о собственном алиби, иначе вас разоблачат и не исключено, что даже отомстят. Зато вы можете покорить чье-то сердце двумя-тремя изящными фразами.

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Гороскоп на 7 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Тщательно подбирайте слова, потому что вас могут неправильно понять и, соответственно, цитировать в искаженном виде. День отлично подходит для романтического свидания, которое надолго запомнится.

Гороскоп на 7 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Из-за незавершенных ранее дел вы не сможете полноценно отдохнуть. Поэтому закройте все вопросы или перепоручите их кому-нибудь из своего окружения. Вам лучше даже не знать чужие секреты, если вы не умеете их хранить.

Гороскоп на 7 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Отличный день для налаживания всевозможных контактов. Вы к каждому человеку сможете найти подход, а даже самой бесполезной вещи подберете применение. При этом вы в любом случае окажетесь правы.

Гороскоп на 7 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Не нужно нервничать по пустякам – так вы все равно ничего не решите. Сядьте, успокойтесь и обдумайте все еще раз более детально. Как окажется впоследствии – ответ лежит на поверхности, нужно лишь рассмотреть его.

Гороскоп на 7 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Этот день хорошо всецело посвятить домашним делам. Это принесет вам чувство удовлетворения и отвлечет от рабочих вопросов. Постарайтесь окружить себя людьми, которые могут быть вам чем-то полезны.

Гороскоп на 7 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Подходящее время для заключения простых и выгодных сделок. Но не заморачивайтесь с серьезными вещами и долгосрочными планами. Вам все время кто-то будет мешать и путаться под ногами.

Гороскоп на 7 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Научитесь доверять мыслям и чувствам других людей, даже если это задевает ваше самолюбие. И постарайтесь удержать свои фантазии в рамках приличия. Вас ожидают перемены, но ,скорее всего, не глобальные.

Гороскоп на 7 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

День будет плодотворным, если вы сможете правильно распределить свою энергию и составить план, которого будете придерживаться. Лучшее времяпрепровождение на вечер – отправиться в гости к друзьям или родственникам.

Гороскоп на 7 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вам нужно всего лишь сделать удивленный вид, когда окружающие расскажут о чем-то, пусть и давно вам известном. Звезды прогнозируют обогащение, правда, пока неизвестно, будет ли это деньги или опыт.

Гороскоп на 7 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Все, что вам нужно в этот день – теплый плед и удобное кресло. Никогда еще вы не ценили комфорт так, как сейчас. Создайте себе уютную расслабляющую атмосферу. И попробуйте вообще ничего не делать.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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