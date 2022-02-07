Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков Зодиака

У Тельцов прилив энергии, а Весы удивятся поступкам близких – астропрогноз на понедельник

Прогноз на 7 февраля такой: день будет веселым, всегда найдется повод поболтать. Удача будет сопровождать во время встреч и переговоров. В то же время не исключена нервотрепка, особенно после обеда. Так утверждают астрологи, составляющие гороскопы для "Сегодня".

Они предупреждают: в этот понедельник плохо не выполнить обещание, опоздать. Это может привести к убыткам и ссорам. Астрологи дают совет: лучше постараться закончить все, что вы запланировали, в первой половине дня. Потом решение всех вопросов может замедлиться. Подробности о сегодняшнем дне зависят от того, под каким знаком Зодиака вы родились.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 февраля для Овнов: будете собой довольны. У вас много физической энергии, поэтому сделать вы успеете даже больше, чем рассчитывали. Ваши финансовые решения могут быть опрометчивыми, поэтому лучше их принимать уже завтра. Вероятно, представится возможность попробовать необычное блюдо.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 7 февраля для Тельцов: от ваших сомнений и колебаний не осталось и следа. Настроение сегодня улучшится, будет много энергии. Вас ждет удача в делах. Да и в любви тоже должно повезти.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 февраля для Близнецов: можете узнать нечто такое, что вас смутит или удивит. Возможны изменения в планах. Вам требуется время, чтобы все основательно обдумать.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 февраля для Раков: вас ждут встречи, знакомства и положительные эмоции. Вероятны приятные известия, новости издалека. Хороший друг зарядит оптимизмом и даст правильный совет. Удача ждет в поездках.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 7 февраля для Львов: у вас в начале недели должно быть много планов. Пора воплотить в реальность целый ряд вещей, задуманных в недавнем прошлом. День связан с концентраций и может принести хорошие результаты. Экономьте силы, не перенапрягайтесь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 февраля для Дев: будут глубокие мысли, касающиеся работы, карьеры. Сумеете придумать нечто оригинальное, и это поможет сдвинуть с мертвой точки дела, решить которые раньше не получалось. День связан с усилением интеллектуальной активности. Вы проведете его в хорошей, интересной компании.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 февраля для Весов: будете обдумывать финансовые вопросы. Вы вероятно заинтересовались какой-то бизнес-идеей или важной для себя покупкой. Но где на это все взять деньги? Поведение близкого человека может вас удивить или взволновать.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 7 февраля для Скорпионов: вероятно проведете день не так, как собирались. Вас могут взволновать какие-то семейные неожиданности. Настроения они не испортят, но отнимут немало времени. Потом придется наверстывать дела. Благоприятный момент для свиданий. Приглашение на свидание может прийти внезапно.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 7 февраля для Стрельцов: ощутите усталость и постараетесь подольше проваляться в кровати. Работой лучше себя не перенагружать, хотя вам наверняка накидают массу мелких поручений. Также будет много домашних хлопот. Намечавшийся ранее визит может не состояться.



Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 7 февраля для Козерогов: вас ждет плодотворный день. Вопросы, которые вас раньше беспокоили, теперь разрешились, и вы довольны. Возможно, пойдете в гости (или будете принимать гостей). Также вероятно отправитесь какую-то важную встречу, официальный прием или просто пойдете в кино после работы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 7 февраля для Водолеев: было бы лучше провести сегодняшний день дома, в обществе родственников или любимого человека. В магазинах и других людных местах вас будет раздражать сутолока или ажиотаж. Вероятны известия от родителей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 февраля для Рыб: проведете день в хорошей компании. Вероятны встречи с друзьями, близкими родственниками, а также поездки. Вы любознательны, хотите посплетничать. Готовы обсуждать все последние новости и имеете свои версии происходящего.