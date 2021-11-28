Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Ханука-2021: лучшие поздравления и традиции праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 ноября, 07:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодняшний вечер ознаменуется радостным еврейским праздником свечей: поздравьте с Ханукой близких людей и пожелайте им счастья.
Поздравления и открытки с Ханукой
Поздравления и открытки с Ханукой / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 ноября, православные отмечают начало Рождественского поста, а у евреев свой радостный праздник – Ханука . Что это за день, и как поздравить с праздником, читайте в нашей статье.

Ханука: значение и традиции

Ханука не имеет фиксированной даты и ежегодно приходится на разные дни. Так в 2021 году праздник наступает вечером 28 ноября и продлится 8 дней – до 6 декабря .

Реклама

Ханука – это еврейский праздник, приуроченный победе войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. В момент освящения Храма произошло великое чудо . По легенде, найденного в Храме масла для лампад, хватило бы лишь на один день. Однако огонь в священной золотой меноре горел целых восемь дней, и Храм был заново освящен .

  • С тех пор главной традицией Хануки, которая в переводе означает "освящение", стало зажжение восьми ритуальных свечей – по количеству дней празднования.
  • Также в этот день принято произносить благодарственную молитву "Галель".
  • Детей в праздник угощают сладостями и дарят им деньги.
  • Во время праздника принято играть в ханукальный волчок, грани которого содержат монограмму "Чудо великое было здесь".
  • На Хануку готовят пончики из дрожжевого теста с разными начинками и латкес, главным ингредиентом этих блюд является растительное масло.

Поздравления с Ханукой и эффектные картинки

***

Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть чудо вдруг произойдет,
Когда свечу ты будешь ставить.

Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят и все твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным светлым счастьем.

Реклама

Ханука: картинки и поздравления / Фото: pinterest
Ханука: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Горят сегодня восемь свечек,
Добро вошло в ваш светлый дом.
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Согреты будьте очагом!

Реклама

С Ханукой: эффектные открытки / Фото: pinterest
С Ханукой: эффектные открытки / Фото: pinterest

***

Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажигай.
Зло, обиды, неудачи
Ты из сердца прогоняй.

С Ханукой: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С Ханукой: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Светлый праздник пусть приносит
Счастье всей твоей семье.
Дарит радость, очищение
И здоровье он тебе.

Тени в жизни уж нет места,
Ведь горит огонь благой.
Пусть всегда с тобою будут
Мир, достаток и любовь.

С Ханукой: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С Ханукой: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

Вот и наступил прекрасный праздник Ханука! Желаем всем вам яркого света в душе, счастья личного и семейного, очищения и любви. Пусть полной чашей будет дом и светлой память о храме. Верьте в чудеса, берегите родных и дарите человеческое тепло.

Поздравления и картинки в праздник Хануки / Фото: pinterest
Поздравления и картинки в праздник Хануки / Фото: pinterest

***

Поздравляю с радостным праздником Хануки. Желаю веры и вдохновения, добра и счастья, любви и чудес, доброты и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.

Открытки и картинки с Ханукой / Фото: pinterest
Открытки и картинки с Ханукой / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
22 - 28 ноября
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять