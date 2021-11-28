Ханука-2021: лучшие поздравления и традиции праздника

Сегодня, 28 ноября, православные отмечают начало Рождественского поста, а у евреев свой радостный праздник – Ханука . Что это за день, и как поздравить с праздником, читайте в нашей статье.
Ханука: значение и традиции
Ханука не имеет фиксированной даты и ежегодно приходится на разные дни. Так в 2021 году праздник наступает вечером 28 ноября и продлится 8 дней – до 6 декабря .
Ханука – это еврейский праздник, приуроченный победе войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. В момент освящения Храма произошло великое чудо . По легенде, найденного в Храме масла для лампад, хватило бы лишь на один день. Однако огонь в священной золотой меноре горел целых восемь дней, и Храм был заново освящен .
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- С тех пор главной традицией Хануки, которая в переводе означает "освящение", стало зажжение восьми ритуальных свечей – по количеству дней празднования.
- Также в этот день принято произносить благодарственную молитву "Галель".
- Детей в праздник угощают сладостями и дарят им деньги.
- Во время праздника принято играть в ханукальный волчок, грани которого содержат монограмму "Чудо великое было здесь".
- На Хануку готовят пончики из дрожжевого теста с разными начинками и латкес, главным ингредиентом этих блюд является растительное масло.
Поздравления с Ханукой и эффектные картинки
***
Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть чудо вдруг произойдет,
Когда свечу ты будешь ставить.
Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят и все твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным светлым счастьем.
***
Горят сегодня восемь свечек,
Добро вошло в ваш светлый дом.
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Согреты будьте очагом!
***
Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажигай.
Зло, обиды, неудачи
Ты из сердца прогоняй.
Светлый праздник пусть приносит
Счастье всей твоей семье.
Дарит радость, очищение
И здоровье он тебе.
Тени в жизни уж нет места,
Ведь горит огонь благой.
Пусть всегда с тобою будут
Мир, достаток и любовь.
***
Вот и наступил прекрасный праздник Ханука! Желаем всем вам яркого света в душе, счастья личного и семейного, очищения и любви. Пусть полной чашей будет дом и светлой память о храме. Верьте в чудеса, берегите родных и дарите человеческое тепло.
***
Поздравляю с радостным праздником Хануки. Желаю веры и вдохновения, добра и счастья, любви и чудес, доброты и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.
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