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Как поститься во время войны – объяснил митрополит Епифаний

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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7 марта, 16:09
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В этом году Великий пост 2022 для верующих христиан станет особенным испытанием. Многие задаются вопросом, как поститься, что можно делать, а что нельзя
Как поститься во время войны
Как поститься во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

На своей официальной странице в Facebook, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, как быть верующим в этом году.

Все другорядне і мінливе відступає перед трагедією війни. Натомість на перший план виходять справи милосердя, жертовність, допомога і взаємна підтримка.

Як відомо, піст для християн складається з духовної та тілесної частини. Духовно ми присвячуємо у постові дні більше уваги молитві, покаянню за гріхи, богослужінню. А тілесно ми обмежуємо себе у їжі та різних задоволеннях.

Война, которую развязала Россия и ее психопат Путин, кардинально меняет форму поста. Но, суть остается та же – самоограничение ради духовного совершенства.

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Епифаний объясняет:

Хіба воїни зараз не обмежують себе, коли жертовно стоять на передньому краю боротьби з ворогом? Хіба не обмежують себе лікарі, волонтери, ті, хто приймають біженців та допомагають їм? Тому цьогорічний піст для всіх нас буде справді винятковим, як піст жертовності.

Конечно, для тех, кто находится в безопасности и, кто может и способен поститься согласно традициям, духовно полезно будет это делать. Но, все остальные, особенно, что касается еды, должны действовать на собственное усмотрение и в соответствии с обстоятельствами.

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Як архіпастир я благословляю вам повне послаблення постових обмежень у їжі, коли цього вимагають зовнішні обставини. Адже тягар війни є значно важчим і не мудро буде до нього додавати ще щось.

Справи милосердя, моральна і матеріальна підтримка тих, хто поруч, надання розради, притулку, допомоги – все це той піст, який потрібен і нам самим, і нашим ближнім.

Также Епифаний подчеркивает, что кроме ограничений в еде, не стоит забывать о духовной составляющей поста.

Если у вас есть возможность, посещайте службы в храмах. Но, в местах боевых действий, под обстрелами, на временно оккупированных территориях нужно в первую очередь ценить ЖИЗНЬ и безопасность!

Благословляю там, де вимагають обставини військового часу, змінювати час і місце богослужінь та інші уставні норми на розсуд священника. Хто не має можливості бути на молитві в храмі, але може дивитися трансляції служб – нехай чинить так. Хто і цього не може – нехай сам помолиться так, як дозволяють обставини.

То же касается исповеди и причастия. Если есть возможность – следует исповедоваться и принимать причастие. Если нет, то можно использовать ежедневное исповедание грехов, описанное в вечерних молитвах из Молитвенника, добавляя к ним те грехи, которые там не указаны, но вы сами знаете, что совершили.

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Закликаю на всіх вас Боже благословення і нехай цей надзвичайний піст буде часом нашого особистого подвигу, вдосконалення і очищення – всього того, що веде нас спасительним шляхом до вічного блаженного життя.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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