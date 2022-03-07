Як тримати піст під час війни – пояснив митрополит Епіфаній

Цього року Великий піст 2022 року для віруючих християн стане особливим випробуванням. Багато хто задається питанням, як тримати піст, що можна робити, а що не можна

Як постити під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

На своїй офіційній сторінці у Facebook, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Єпіфаній розповів, як бути віруючим цього року.

Все другорядне і мінливе відступає перед трагедією війни. Натомість на перший план виходять справи милосердя, жертовність, допомога і взаємна підтримка. Як відомо, піст для християн складається з духовної та тілесної частини. Духовно ми присвячуємо у постові дні більше уваги молитві, покаянню за гріхи, богослужінню. А тілесно ми обмежуємо себе у їжі та різних задоволеннях.

Війна, яку розв'язала Росія та її психопат Путін, кардинально змінює форму посту. Але суть залишається та сама – самообмеження заради духовної досконалості.

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Єпіфаній пояснює:

Хіба воїни зараз не обмежують себе, коли жертовно стоять на передньому краю боротьби з ворогом? Хіба не обмежують себе лікарі, волонтери, ті, хто приймають біженців та допомагають їм? Тому цьогорічний піст для всіх нас буде справді винятковим, як піст жертовності.

Звичайно, для тих, хто перебуває в безпеці і, хто може і здатний постити за традиціями, духовно корисно це робитиме. Але всі інші, особливо, що стосується їжі, повинні діяти на власний розсуд і відповідно до обставин.

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Як архіпастир я благословляю вам повне послаблення постових обмежень у їжі, коли цього вимагають зовнішні обставини. Адже тягар війни є значно важчим і не мудро буде до нього додавати ще щось. Справи милосердя, моральна і матеріальна підтримка тих, хто поруч, надання розради, притулку, допомоги – все це той піст, який потрібен і нам самим, і нашим ближнім.

Також Єпіфаній наголошує, що крім обмежень у їжі, не варто забувати про духовну складову посту.

Якщо у вас є можливість, відвідуйте храмові служби. Але, у місцях бойових дій, під обстрілами, на тимчасово окупованих територіях потрібно насамперед цінувати ЖИТТЯ та безпеку!

Благословляю там, де вимагають обставини військового часу, змінювати час і місце богослужінь та інші уставні норми на розсуд священника. Хто не має можливості бути на молитві в храмі, але може дивитися трансляції служб – нехай чинить так. Хто і цього не може – нехай сам помолиться так, як дозволяють обставини.

Те саме стосується сповіді та причастя. Якщо є можливість – слід сповідатися та приймати причастя. Якщо ні, то можна використовувати щоденне сповідання гріхів, описане у вечірніх молитвах із Молитовника, додаючи до них ті гріхи, які там не вказані, але ви самі знаєте, що вчинили.

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Закликаю на всіх вас Боже благословення і нехай цей надзвичайний піст буде часом нашого особистого подвигу, вдосконалення і очищення – всього того, що веде нас спасительним шляхом до вічного блаженного життя..

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