Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Правила при взрыве на АЭС

Если пропала связь

Сад и огород

Что делать при обвале дома

Жилье в Европе

Как справиться с тревогой
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Молитва против войны и мир в Украине: полный текст

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 17:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Люди стараются помочь в продвижении к нашей победе кто чем может – и грозным оружием, и молитвой к Богу
Молитва за мир в Украине
Молитва за мир в Украине / Фото: Wikipedia, Pixabay, Коллаж: Сегодня

В тяжелые военные времена для нашей страны на долю украинцев выпали страшные испытания. Многие люди молятся о спасении и мире для Украины , о защитниках нашего отечества, о вразумлении и покаянии врагов.

Тем, кому нужна духовная и молитвенная поддержка, мы публикуем молитву за мир в Украине .

Реклама

Текст молитвы за мир в Украине

Господи Боже наш , сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: протяни милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий.

Не на лук свой уповаем, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире , смягчи милостью Твоею сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царе, выслушай нас и помилуй.

Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой поднять , и лук свой натянуть, чтобы поразить нас – недостойных рабов Твоих, правоверно славящих тебя.

Реклама

В скором времени измени скорбь нашу на радость , а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило благовонное перед Престолом Величия Твоего, преподнося Украине наш мир и покой.

Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый , выслушай нас и помилуй. Аминь.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в марте-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Лунный календарь на неделю
7 — 13 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять