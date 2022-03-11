Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Правила під час вибуху на АЕС

Якщо зник зв'язок

Сад і город

Що робити при обвалі будинку

Житло в Європі

Як впоратися з тривогою
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Молитва проти війни та за мир в Україні: повний текст

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 17:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди намагаються допомогти у просуванні до нашої перемоги хто чим може – і грізною зброєю, і молитвою до Бога
Молитва за мир в Україні
Молитва за мир в Україні / Фото: Wikipedia, Pixabay, Колаж: Сьогодні

У тяжкі воєнні часи для нашої країни на долю українців випали страшні випробування. Більшість людей моляться за спасіння і мир для України , про захисників нашої Вітчизни, про нарозуміння і покаяння ворогів.

Тим, кому потрібна духовна та молитовна підтримка, ми публікуємо молитву за мир в Україні .

Реклама

Текст молитви за мир в Україні

Господи Боже наш , сильний і кріпкий у битві, Тебе на поміч, недостойні, призиваємо й смиренно молимо: простягни милостиво руку Твою й покрий країну нашу від війни, лихоліття й страждань.

Не на лук свій уповаємо, й не зброя наша порятує нас, але про Твою всемогутню поміч благаємо: збережи Батьківщину нашу в мирі , пом’якши милістю Твоєю серця ворогів зачерствілі, злі наміри їх відверни, молимось Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй.

Споглянь із небес, Владико, й не дай ворогам нашим меч свій здійняти , й лук свій натягнути, аби вразити нас – недостойних рабів Твоїх, які правовірно тебе славлять.

Реклама

У скорому часі зміни скорботу нашу на радість , а біду на твердий мир. Не допусти страждань матерів та сліз дитячих, а їх молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило благовонне перед Престолом Величі Твоєї, подаючи Україні нашій мир і спокій.

Сердечно молимось Тобі, Благодійнику Милостивий , вислухай нас і помилуй. Амінь.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят і постів у березні-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Місячний календар на тиждень
7 — 13 березня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у березні
Місячний календар
Що треба робити?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти