Поздравления с днем рождения сестре: яркие картинки, открытки, стихи и пожелания

В праздник вашего родного и близкого человека мы присоединяемся к самым добрым, искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, милые и прикольные поздравления с днем рождения для сестры.
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Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах
Поздравления с днем рождения для сестры: открытки, картинки, проза, стихи, смс
Лучшие поздравления с днем рождения сестре в стихах
С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:
Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!
Именины сестры: эффектное поздравление в стихах
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Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,
Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!
Королевой будь, родная,
Ты царица неземная!
Самой лучшей на Земле
Я желаю быть тебе!
С днем рождения тебя,
Сестра милая моя!
Доброе поздравление с днем рождения для сестры в прозе
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Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всей души. Желаю тебе много ярких, запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и спокойствия в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется, чтобы тебя всегда окружали только самые светлые и добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!
Позитивное поздравление с именинами сестре в стихах
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Дорогая моя сестренка,
Поздравляю тебя с днем рождения!
Пусть всегда в душе сияет солнце,
И хорошим будет настроение!
Пусть во всем сопутствует удача,
Исполняются заветные мечты,
Я желаю тебе в жизни счастья,
Радости, здоровья и любви!
Именины сестры: поздравления своими словами
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Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!
Прикольное поздравление сестре в день рождения
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Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!
А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!
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Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.