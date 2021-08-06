Поздравления с днем рождения сестре: яркие картинки, открытки, стихи и пожелания

Адресуйте родной имениннице самые теплые, радостные, любвеобильные, солнечные и прикольные пожелания в день рождения

Поздравления с днем рождения сестре / Фото: Unsplash

В праздник вашего родного и близкого человека мы присоединяемся к самым добрым, искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, милые и прикольные поздравления с днем рождения для сестры.

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Поздравления с днем рождения для сестры: открытки, картинки, проза, стихи, смс

Лучшие поздравления с днем рождения сестре в стихах

С днем рождения поздравляю

Тебя, милая сестра.

В этот день тебе желаю,

Чтоб всё было у тебя:



Красота, здоровье, силы,

Риск, удача и успех.

Чтобы все тебя любили,

Чтоб звучал почаще смех.



Чтобы были в жизни цели,

Чтобы ты достигла их,

Чтоб мечты не заржавели.

Счастья в жизни каждый миг!

Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Именины сестры: эффектное поздравление в стихах

***

Сестричка милая моя,

С днем рождения тебя!

Я желаю море роз,

Самых лучших в мире грез,

Жизни сказочной, красивой.

Быть тебе всегда счастливой!



Королевой будь, родная,

Ты царица неземная!

Самой лучшей на Земле

Я желаю быть тебе!

С днем рождения тебя,

Сестра милая моя!

Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Доброе поздравление с днем рождения для сестры в прозе

***

Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всей души. Желаю тебе много ярких, запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и спокойствия в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется, чтобы тебя всегда окружали только самые светлые и добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!

Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Позитивное поздравление с именинами сестре в стихах

***

Дорогая моя сестренка,

Поздравляю тебя с днем рождения!

Пусть всегда в душе сияет солнце,

И хорошим будет настроение!



Пусть во всем сопутствует удача,

Исполняются заветные мечты,

Я желаю тебе в жизни счастья,

Радости, здоровья и любви!

Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Именины сестры: поздравления своими словами

***

Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!

Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Прикольное поздравление сестре в день рождения

***

Тебе желаю я, сестра,

Побольше всякого добра:

Любви, здоровья, счастья, дружбы

И прочего, что в жизни нужно!



А к этому всему в придачу

Пусть прибавляется удача.

Желаю, чтоб тебе везло,

Всем неприятностям назло!

Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

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Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.