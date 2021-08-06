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Поздравления с днем рождения сестре: яркие картинки, открытки, стихи и пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 августа, 18:49
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Адресуйте родной имениннице самые теплые, радостные, любвеобильные, солнечные и прикольные пожелания в день рождения
Поздравления с днем рождения сестре
Поздравления с днем рождения сестре / Фото: Unsplash

В праздник вашего родного и близкого человека мы присоединяемся к самым добрым, искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, милые и прикольные поздравления с днем рождения для сестры.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Поздравления с днем рождения для сестры: открытки, картинки, проза, стихи, смс

Лучшие поздравления с днем рождения сестре в стихах

С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:

Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.

Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!

Поздравления с днем рождения сестре
Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Именины сестры: эффектное поздравление в стихах

***

Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,
Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!

Королевой будь, родная,
Ты царица неземная!
Самой лучшей на Земле
Я желаю быть тебе!
С днем рождения тебя,
Сестра милая моя!

Поздравления с днем рождения сестре
Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

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Доброе поздравление с днем рождения для сестры в прозе

***

Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всей души. Желаю тебе много ярких, запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и спокойствия в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется, чтобы тебя всегда окружали только самые светлые и добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!

Поздравления с днем рождения сестре
Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Позитивное поздравление с именинами сестре в стихах

***

Дорогая моя сестренка,
Поздравляю тебя с днем рождения!
Пусть всегда в душе сияет солнце,
И хорошим будет настроение!

Пусть во всем сопутствует удача,
Исполняются заветные мечты,
Я желаю тебе в жизни счастья,
Радости, здоровья и любви!

Поздравления с днем рождения сестре
Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Именины сестры: поздравления своими словами

***

Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!

Поздравления с днем рождения сестре
Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Прикольное поздравление сестре в день рождения

***

Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!

А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!

Поздравления с днем рождения сестре
Поздравления с днем рождения сестре / Фото: bonnycards

Смотрите видео о сезоне отпусков-2021:

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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