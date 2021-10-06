Поздравления с крестинами: яркие картинки, открытки, стихи и пожелания

Пожелайте малышу в день крещения доброго ангела хранителя, долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья и удачи

Поздравления с крестинами / Фото: Коллаж: Сегодня

Крещение ребенка – важное и торжественное событие в его жизни. Ведь в этот момент он на всю жизнь приобретает своего ангела хранителя. Адресуйте крестнику или крестнице самые добрые, теплые, радостные, пожелания в день крещения.

А мы присоединяемся к самым искренним и лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, милые и позитивные поздравления с днем крещения ребенка в прозе и стихах.

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Добрые поздравления с крестинами в прозе

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Поздравляем с крестинами! Пусть Ангел Хранитель всегда оберегает малыша и ведет по жизни самой светлой дорогой. Пусть в его жизни будут только счастливые моменты и удачные дни!

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Поздравления и открытки с крестинами / Фото: pinterest

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Поздравляю с крестинами! Пускай Господь подарит ему долгую жизнь, счастливую судьбу, крепкое здоровье и покладистый характер и пусть оберегает это маленькое чудо от бед и несчастий. Пусть рядом всегда будет Ангел Хранитель, который направляет и помогает в трудные минуты, защищает и охраняет от плохого.

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Поздравления и картинки с крестинами / Фото: pinterest

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От души поздравляю вас с крестинами! Желаю маленькому ангелочку счастливой судьбы, доброго пути, крепкого здоровья и всего самого светлого в жизни. Желаю, чтобы любимые родители и дорогие крестные всегда были рядом и разделяли с тобой твои переживания, волнения, победы, радости, удачи и достижения!

Стихи и поздравления с крестинами / Фото: pinterest

Красивые поздравления с крестинами ребенка в стихах

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C добрым, радостным событием

Вас хочу поздравить я,

Ведь сегодня окрестили

В церкви вы свое дитя.



Пусть божественная сила

Бережет дитя от бед,

Ангелы, расправив крылья,

Пусть за ним летят вослед.



Пусть здоровье, счастье, радость

Не покинут малыша,

Пусть чиста, нежна, безгрешна

Будет детская душа.

Лучшие пожелания в день крестин / Фото: pinterest

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Сегодня ангелочек славный,

В день самый светлый, в день крестин

Обрел вторых отца и маму.

Теперь он Господом храним.



Желаем счастья вашей крошке,

Расти как в сказке, по часам.

Мир познавая понемножку,

Чтоб было место чудесам.

Добрые поздравления с крестинами / Фото: pinterest

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Нынче таинство свершилось,

Ваша крошка окрестилась,

И теперь от всех невзгод

Бог ее убережет!



Есть еще хранители ―

Крестные родители,

Защитят в ненастье

И подарят счастье!

Красивые поздравления с крестинами / Фото: pinterest

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С крестинами вас поздравляем,

От всей души добра желаем.

Пусть малыша Бог бережет,

И ангел рядом с ним идет.

Желаем света и тепла,

Чтоб в доме лишь любовь жила!

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.