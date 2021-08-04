Поздравления с новосельем: яркие открытки, картинки, стихи, смс

Как приятно поселиться в своем уютном доме! Разделите радость со своими родными, друзьями, знакомыми людьми и поздравьте их с новосельем.
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Поздравления с новосельем: открытки, картинки, проза, стихи, смс
- Короткие поздравления с новосельем
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Поздравляем с новосельем,
С переездом в новый дом.
Пусть достатком и весельем
Вечно полон будет он!
Домовой пусть не пугает,
Вам комфортно будет жить,
Пусть соседи уважают,
Будут с вами все дружить!
- Добрые поздравления с новосельем в прозе
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Поздравляю с новосельем! Пусть на новом месте живется радостно и весело, счастливо и спокойно. Желаю светлого уюта и высокого достатка, веселых праздников и радостных событий, приятных новостей и добрых гостей!
- С новосельем: красивые поздравления в стихах
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Вас поздравить с новосельем
Мы пришли в ваш новый дом,
Мы желаем, чтобы счастье
Сразу поселилось в нем.
Пусть он станет полной чашей
И открытым для друзей,
Крепостью пусть будет вашей,
Отчим домом для детей.
Этим стенам пожелаем
Мы уюта и тепла.
Вам, хозяева, удачи,
В жизни счастья и добра.
- Поздравления с новосельем своими словами
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Поздравляем с новосельем! Мы рады, что ваша заветная мечта сбылась, и желаем вам прожить в новых стенах долгие и счастливые годы! Пусть фундамент буден крепким, дизайн − модным, интерьер − красивым и удобным, а отношения в новом доме − теплыми, и пусть ваш дом будет вашей крепостью!
- Новоселье: прикольные поздравления
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Поздравляю с новосельем –
С этим долгожданным днем!
Пусть наполнится весельем
Ваш уютный светлый дом.
Пусть в нем стены помогают,
И очаг всегда горит.
Чтоб притягивал дом счастье
И удачу, как магнит!
- Радостные пожелания в день новоселья
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Поздравляю вас с новосельем! Пускай в вашем доме царят счастье, гармония и уют! Желаю, чтобы ваша семья жила с огромным удовольствием в своем новом жилище! Пускай у вас как можно чаще сияют улыбки на лицах, звучит веселый смех и каждый миг наполняется радостью!
- Добрые поздравления с новосельем в стихах
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Мой стих, как виртуальный кот,
Одну удачу в дом несет.
За новоселье тост поднимем
И новоселов мы обнимем.
Ребята, хорошо живите,
А главное – всегда храните
Волшебный свет в дому своем,
Обид пускай не будет в нем.
К родной двери ведут мечты.
Удачи, счастья, доброты,
Уюта вам и теплоты!
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