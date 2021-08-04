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Привітання з новосіллям: яскраві листівки, картинки, вірші, смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 серпня, 18:33
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Якщо у когось із друзів або знайомих намічається переїзд у новий будинок, приготуйте новоселам приємні привітання з цим доленосним днем.
З новосіллям!
З новосіллям! / Фото: Колаж: Сьогодні

Як приємно оселитися у своєму затишному будинку! Розділіть радість зі своїми рідними, друзями, знайомими людьми і привітайте їх із новосіллям.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Привітання з новосіллям: листівки, картинки, проза, вірші, смс

  • Короткі привітання з новосіллям

***

Поздравляем с новосельем,
С переездом в новый дом.
Пусть достатком и весельем
Вечно полон будет он!

Домовой пусть не пугает,
Вам комфортно будет жить,
Пусть соседи уважают,
Будут с вами все дружить!

З новосіллям!
З новосіллям! / Фото: bonnycards

  • Добрі привітання з новосіллям в прозі

***

Вітаю з новосіллям! Нехай на новому місці живеться радісно і весело, щасливо і спокійно. Бажаю світлого затишку і високого достатку, веселих свят і радісних подій, приємних новин і добрих гостей!

З новосіллям!
З новосіллям! / Фото: bonnycards

  • З новосіллям: красиві привітання у віршах

***

Вас поздравить с новосельем
Мы пришли в ваш новый дом,
Мы желаем, чтобы счастье
Сразу поселилось в нем.

Пусть он станет полной чашей
И открытым для друзей,
Крепостью пусть будет вашей,
Отчим домом для детей.

Этим стенам пожелаем
Мы уюта и тепла.
Вам, хозяева, удачи,
В жизни счастья и добра.

З новосіллям!
З новосіллям! / Фото: bonnycards

  • Привітання з новосіллям своїми словами

***

Вітаю з новосіллям! Ми раді, що ваша заповітна мрія збулася, і бажаємо вам прожити в нових стінах довгі і щасливі роки! Нехай фундамент буде міцним, дизайн – модним, інтер'єр – красивим і зручним, а стосунки у новому будинку – теплими, і нехай ваш дім буде вашою фортецею!

З новосіллям!
З новосіллям! / Фото: bonnycards

  • Новосілля: прикольні привітання

***

Поздравляю с новосельем –
С этим долгожданным днем!
Пусть наполнится весельем
Ваш уютный светлый дом.

Пусть в нем стены помогают,
И очаг всегда горит.
Чтоб притягивал дом счастье
И удачу, как магнит!

  • Радісні побажання в день новосілля

***

Вітаю вас із новосіллям! Нехай у вашому домі панують щастя, гармонія і затишок! Бажаю, щоб ваша сім'я жила з величезним задоволенням у своєму новому житлі! Нехай у вас якомога частіше сяють посмішки на обличчях, звучить веселий сміх і кожна мить наповнюється радістю!

З новосіллям!
З новосіллям! / Фото: bonnycards

  • Добрі привітання з новосіллям у віршах

***

Мой стих, как виртуальный кот,
Одну удачу в дом несет.
За новоселье тост поднимем
И новоселов мы обнимем.
Ребята, хорошо живите,
А главное – всегда храните
Волшебный свет в дому своем,
Обид пускай не будет в нем.
К родной двери ведут мечты.
Удачи, счастья, доброты,
Уюта вам и теплоты!

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси в 2021 році в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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