Привітання з новосіллям: яскраві листівки, картинки, вірші, смс

Якщо у когось із друзів або знайомих намічається переїзд у новий будинок, приготуйте новоселам приємні привітання з цим доленосним днем.

З новосіллям! / Фото: Колаж: Сьогодні

Як приємно оселитися у своєму затишному будинку! Розділіть радість зі своїми рідними, друзями, знайомими людьми і привітайте їх із новосіллям.

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Привітання з новосіллям: листівки, картинки, проза, вірші, смс

Короткі привітання з новосіллям

***

Поздравляем с новосельем,

С переездом в новый дом.

Пусть достатком и весельем

Вечно полон будет он!



Домовой пусть не пугает,

Вам комфортно будет жить,

Пусть соседи уважают,

Будут с вами все дружить!

З новосіллям! / Фото: bonnycards

Добрі привітання з новосіллям в прозі

***

Вітаю з новосіллям! Нехай на новому місці живеться радісно і весело, щасливо і спокійно. Бажаю світлого затишку і високого достатку, веселих свят і радісних подій, приємних новин і добрих гостей!

З новосіллям! / Фото: bonnycards

З новосіллям: красиві привітання у віршах

***

Вас поздравить с новосельем

Мы пришли в ваш новый дом,

Мы желаем, чтобы счастье

Сразу поселилось в нем.



Пусть он станет полной чашей

И открытым для друзей,

Крепостью пусть будет вашей,

Отчим домом для детей.



Этим стенам пожелаем

Мы уюта и тепла.

Вам, хозяева, удачи,

В жизни счастья и добра.

З новосіллям! / Фото: bonnycards

Привітання з новосіллям своїми словами

***

Вітаю з новосіллям! Ми раді, що ваша заповітна мрія збулася, і бажаємо вам прожити в нових стінах довгі і щасливі роки! Нехай фундамент буде міцним, дизайн – модним, інтер'єр – красивим і зручним, а стосунки у новому будинку – теплими, і нехай ваш дім буде вашою фортецею!

З новосіллям! / Фото: bonnycards

Новосілля: прикольні привітання

***

Поздравляю с новосельем –

С этим долгожданным днем!

Пусть наполнится весельем

Ваш уютный светлый дом.



Пусть в нем стены помогают,

И очаг всегда горит.

Чтоб притягивал дом счастье

И удачу, как магнит!

Радісні побажання в день новосілля

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Вітаю вас із новосіллям! Нехай у вашому домі панують щастя, гармонія і затишок! Бажаю, щоб ваша сім'я жила з величезним задоволенням у своєму новому житлі! Нехай у вас якомога частіше сяють посмішки на обличчях, звучить веселий сміх і кожна мить наповнюється радістю!

З новосіллям! / Фото: bonnycards

Добрі привітання з новосіллям у віршах

***

Мой стих, как виртуальный кот,

Одну удачу в дом несет.

За новоселье тост поднимем

И новоселов мы обнимем.

Ребята, хорошо живите,

А главное – всегда храните

Волшебный свет в дому своем,

Обид пускай не будет в нем.

К родной двери ведут мечты.

Удачи, счастья, доброты,

Уюта вам и теплоты!

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