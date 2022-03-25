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Что делать, если куры не несут яйца – рекомендации и практические советы

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25 марта, 14:48
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Много яиц можно получить от молодых несушек возрастом до полутра года. В рационе должны быть крупы, зелень, вареные овощи
Что делать, чтобы куры хорошо неслись
Что делать, чтобы куры хорошо неслись / Фото: pexels.com

Куры – это не только мясо, но и яйца. О том, как вырастить продуктивную птицу от высиживания яиц до взрослой несушки – ми писали.

Теперь практические советы, которые помогут стимулировать высокую яйценоскость.

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Все начинается с выбора породы. Существуют породы, которые способны нести от 320 до 370 яиц в год.

Это породы ломан браун, леггорн, хайсекс с белым и коричневым оперением, тетра.

Куры любой из этих пород перестают хорошо нестись, когда у них появляется материнский инстинкт.

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Советы и рекомендации нашли у эксперта smoldacha.

Практические советы для хорошей яйценоскости

Хорошо несутся молодые курицы
Хорошо несутся молодые курицы / Фото: pexels.com

Один из важнейших факторов – это возраст несушки. Высокая продуктивность у кур бывает первый год после начала кладки. Поэтому старайтесь держать молодых птиц.

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Правда, самые крупные яйца несут куры в возрасте.

Бытовые условия для хорошей яйценоскости

На один квадратный метр можно размещать не больше пяти кур
На один квадратный метр можно размещать не больше пяти кур / Фото: pexels.com

В курятнике должно быть тепло. Температура 15-20 градусов. Помещения нужно регулярно проветривать.

Световой день курам нужно обеспечивать 12-15 часов, поэтому очень важно, чтобы в курятнике было реле времени для автоматического включения света.

Не менее важна площадь курятника, птицам нужен простор. На один квадратный метр можно размещать не более пяти кур. Количество гнезд – одно на 4-5 кур.

Как кормить несушек

Не смешивайте несколько видов крупы, их нужно давать по отдельности
Не смешивайте несколько видов крупы, их нужно давать по отдельности / Фото: pexels.com

Утром. Желательно сразу после включения света. Это могут быть мешанки из вареных овощей, отрубей, зелени.

На ужин давайте курицам зерно. Но каждый день оно должно быть разным: ячмень, овес, пшеница.

Смешивать разные виды зерна категорически нельзя. Иначе птица будет выбирать, что для нее покажется вкуснее.

Не кормите кур только пшеницей, они будут жирнеть и лениться нести яйца.

Молодым несушкам нужно больше питательных веществ, которые содержать в минеральных подкормах, пророщенном зерне, зелени.

Как отличить продуктивных несушек от остальных

У хороших несушек;

  • яркий гребень и горловые мочки;
  • выпуклые немутные глаза;
  • короткий мощный клюв;
  • крепкие ноги;
  • расстояние между ног 5-7 см;
  • большой живот.

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