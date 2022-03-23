Как выращивать кур – от выбора яиц для высиживания до взрослой несушки

Оплодотворенные яйца высиживаются чуть больше 21 дня. Выносить цыплят на улицу можно на четвертые сутки. Кормить вареным яйцом и зеленым луком, поить – подслащенной кипяченой водой

Как выращивать кур / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня, pexels.com

Домашняя птица – кропотливое, но очень важное дело для всех, кто живет за чертой города. Какую из них выгоднее и проще всего выращивать – мы рассказывали.

На этот раз сосредоточимся на курах. Особый уход, рацион и контроль за здоровьем цыплят проходит первые месяц-полтора их жизни. Здесь важно все – от условий содержания до рациона.

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Также стоит контролировать здоровье молодых кур, когда они попадут в курятник.

Советы и рекомендации с канала MiniFermer Птицеводство и фермерство.

Яйца и наседка

Яйца для высиживания должны быть без видимых изъянов / Фото: pexels.com

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Оплодотворенные яйца должны быть чистыми и одинаковыми, без визуальных изъянов. Хорошее яйцо нужно пометить маркером.

Нормальный вес – 60 граммов, а отбирать для последующего высиживания 3-4-дневные.

Отобранные яйца будут высиживаться наседкой более 21 суток. В это время начинается массовое вылупливание.

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Бывает, что не из всех яиц вылупляются птенцы. Возьмите такое яйцо в руку, потрусите в руке – и вы услышите звук. Это значит, что яйцо нужно выбросить.

Вылупливание

Цыплята проклевывают скорлупу сверху по кругу. Откинув крышку, вылезают. Бывает, что скорлупа очень плотная и птенцу сложно выйти наружу.

В таком случае нужно контролировать процесс и помочь цыпленку освободиться от скорлупы.

Как это сделать. Очень осторожно, острым лезвием ножа, надбить скорлупу. Цыпленка в руки не брать, а вернуть яйцо к наседке. Птенец должен самостоятельно вылезти.

После, через несколько часов, цыпленок обсыхает и начинает самостоятельно бегать.

Как отличить будущую курицу от петуха

Длина перьев на крыльях будущих куриц разная, у будущих петухов – одинаковая / Фото: pexels.com

Это можно сделать через несколько суток после вылупливания. Смотрите на крылья.

Если на них один ряд короче другого, это будущая курица. А когда длина перьев одинаковая – это будущий петух.

Уход на первых этапах жизни

В первые дни жизни цыплятам необходимо тепло не менее 30-ти градусов. Можно поместить цыплят в картонную коробку и подвесить тепловую лампу, если у вас нет специального цыплятника.

На дно коробки постелите чистые газеты или ткань, меняйте их по мере загрязнения.

Питание цыплят первые сутки

Цыплятам можно давать вареное яйцо, зеленый лук, запаренные крупы / Фото: pexels.com

Приучать цыплят к корму нужно с первых дней. Таким образом вы поддержите и усилите иммунитет птицы.

В первый день мелко нарежьте вареное яйцо. Второй день – это мелко нарезанные яйцо и зеленый лук. Третий день – нарезанные яйцо, зеленый лук и ошпаренное пшено.

Кормить птенцов нужно шесть раз в день и чередовать меню.

Вода. Она должна быть кипяченной и слегка подслащенной. На один литр кипятка – одна столовая ложка сахара.

В последующие дни можно вводить в рацион творог и комбикорм.

Вареными яйцами кормить до 5 дней, творогом – до 14 дней.

Далее постепенно добавляйте вареный картофель, морковь, черный хлеб, ячневую, пшеничную, кукурузную крупы.

Все крупы варятся в пропорции 1:1 с водой. Крупы нужно довести до кипения и сразу выключить огонь.

До 14 дней жизни птенцов кормите их пять раз в день. Потом, до месяца жизни, четыре раза в день. Дважды в неделю добавляйте в рацион мелко резанный репчатый лук.

Не менее важно – это внешний вид птенцов.

Как определить состояние здоровья птенцов

Внимательно наблюдайте за задней частью. Каждый раз, когда видите, что помет прилип, снимайте.

Если есть цыплята, которые тяжело стоят на лапках или они опускаются, свяжите их ниткой на несколько дней. За такими птенцами нужен постоянный контроль.

Выращивание птенцов от 3 дней до 1,5 месяцев

На улицу цыплят можно выносить на 4-5 день после вылупливания / Фото: pexels.com

На четвертые сутки после вылупливания цыплят можно выносить на улицу. Идеально, если у вас будет плотная коробка, разделенная на два отсека.

Один отсек без дна – так птенцы начнут клевать свежую траву. Второй отсек – с дном, чтобы птенцы знали, где им можно погреться.

Если ночью прохладно, перегоняйте цыплят в отсек с дном и накрывайте пленкой. Коробку передвигайте на новое место каждые 1-2 дня.

Вода и комбикорм мелкой фракции (хорошо измельченный) должны всегда быть в коробке.

Жизнь цыплят после месяца жизни

В этот период курица начинает клевать цыплят, ее нужно отсадить. Когда цыплятам исполнится 1,5 месяца, перенесите их в общий курятник. Делать это нужно вечером, после выключения света.

Первое время взрослые куры будут отгонять цыплят, не подпускать к кормушкам.

Нужно расставить кормушки и емкостей с питьем по разным местам.

Кормить их нужно так же, как и остальных кур.

Как поддерживать здоровье молодых кур

Для профилактики давайте молодым курам нарезанный репчатый лук / Фото: pexels.com

Это обеспечит древесная зола с углями в курятнике, речной песок с мелкими камешками, ракушка, сено и стружка на полу, свет, который горит 16-ть часов в сутки и вода.

Профилактика от болезней. Куры будут здоровы, если один раз в месяц, для профилактики, давать им мелко нарезанный репчатый лук. На 10 кур – 300 граммов лука.

От паразитов поможет известь в местах, где куры спят. Известковать нужно в темное время.