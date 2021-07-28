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Как использовать старые носки: ТОП-10 лайфхаков для хенд-мейда с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июля, 20:14
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Игрушки, чехлы, подсвечники и даже ковер – что еще можно сделать из ненужных носков. Вам понадобится немного фантазии, ножницы, пуговицы и хорошее настроение
Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Сегодня

Мы уже рассказывали, сколько всего интересного, прикольного и полезного можно сделать из старых колгот и чулок. Так вот носки не уступают в своей пользе и практичности, а потому не спешите их выбрасывать.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Что сделать из старых носков: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Салфетка

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Первое, что приходит на ум – использовать старые носки для уборки квартиры. Натуральный материал и отличная гигроскопичность – их главное преимущество. И они не соскальзывают с руки.

  • Лайфхак 2. Половая тряпка

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Еще один вариант для уборки – мыть полы махровыми носками. Они отлично справляются с этой задачей. Тем более получается неплохая экономия.

  • Лайфхак 3. Ковер

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Из ярких старых носков можно сделать коврик на пол, если скрепить их между собой. На такой весело смотреть и приятно становиться ногами.

  • Лайфхак 4. Валик

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Когда дует из окна или гуляет сквозняк под дверью, вам пригодится мягкий красивый валик. Его можно сшить из ненужных махровых носков.

  • Лайфхак 5. Носки для стула

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Не только человеческим ногам нужны носки. К примеру, ножки стула можно обуть в такие прикольные носочки, чтобы они не царапали пол или не стучали.

  • Лайфхак 6. Подсвечник

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Такой милый элемент декора добавит тепло вашей комнате. И делать его очень просто – достаточно срезать лишнюю часть и подобрать по размеру стакан.

  • Лайфхак 7. Чехол на руку

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

В такой чехол очень удобно спрятать телефон, плеер и другие мелочи во время утренней пробежки. Он эластичный, нигде не жмет, и руки остаются свободными.

  • Лайфхак 8. Мягкие игрушки

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Маленькие детские носочки, из которых уже выросли малыши, сами подскажут, в каких зверушек они могут превратиться. Вам будет достаточно немного перекроить или пришить пуговки. А наполнителем в эту мягкоту послужат другие носки, более истрепанные.

  • Лайфхак 9. Активные игры

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

А это вариант более активной игрушки. Куда ускачет ваш малыш на этой резвой лошадке? Она также изготавливается из носка, только размером побольше, к примеру, из папиного теплого вязаного, который не успел потеряться при стирке.

  • Лайфхак 10. Кукольный театр

Как использовать носки
Как использовать носки / Фото: Pinterest

Игрушки могут быть не только стационарными. Разноцветные носки, немного фурнитуры и фантазии – и вот на глазах изумленной детворы привычная одежда превращается в настоящий сказочный театр с сюжетом и голосами, похожими на папин и мамин.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

Ранее мы публиковали лайфхаки с фото, как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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